Après une période d’incertitude due à l’instabilité économique qui ne lui a permis de participer qu’à un peu plus de la moitié de la saison de la série Nascar Peak, Jake Cosío a réussi à se placer à la dixième place.

Une saison très difficile se termine pour nous en tant qu’équipe, malgré que nous ayons démontré que Chevron Havoline Racing Team avait tout au long de l’année une voiture solide et compétitive avec laquelle nous avons fait de grandes courses, a déclaré la capitale après avoir conclu la semaine dernière la 12e et dernière date du championnat, organisé à l’hippodrome Miguel E. Abed, à Amozoc, Puebla

On a eu une belle compétition puisqu’au début on a grimpé de nombreuses positions et on courait dans les premières places, malheureusement on a perdu un peu de rythme en fin de course à cause d’une petite erreur que j’ai faite quand je suis allé au mur, la voiture était mal alignée et notre performance a été diminuée, a déclaré le pilote qui a commencé à 19 ans et a terminé sixième.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à recharger les batteries et continuer à se préparer de la meilleure façon pour l’année prochaine, où nous essaierons de donner de quoi parler en étant les protagonistes de la série. Nous poursuivons nos discussions avec les sponsors afin de confirmer la participation, a déclaré Cosío.

Comme beaucoup d’autres pilotes des séries mexicaines qui ont été reportés en raison de la crise sanitaire et ont été disputés sans public, Cosío a eu des difficultés à obtenir des sponsors suffisants pour lui permettre de courir toute la saison.

Il est clair que nous aurions aimé être présents dans toutes les courses, mais heureusement nous avons pu avoir de l’action dans plus de la moitié, cela n’aurait pas été possible sans le soutien de mes sponsors, qui ont fait confiance à ce projet malgré la situation difficile.