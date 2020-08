Les cotes du championnat NASCAR pour les séries éliminatoires de la Cup Series 2020 sont relativement faciles à construire, du moins au sommet du tableau. Deux pilotes ont dominé une grande partie de la saison, alors bien sûr, ces deux-là sont clairement les favoris pour remporter le titre de cette année dans la séquence de 10 courses.

Avant que William Byron ne remporte la course nocturne de Daytona la semaine dernière pour décrocher une place en séries éliminatoires dans la finale de la saison régulière, Denny Hamlin et Kevin Harvick ont ​​remporté la paire de courses en double à Douvres le week-end précédent. Ces résultats ont marqué la septième victoire de Harvick et la sixième victoire de Hamlin de la saison, de loin les deux plus importantes de la série de coupes.

PLUS: Obtenez les dernières cotes NASCAR de Sports Insider

La pandémie COVID-19 a contraint NASCAR à une interruption de deux mois au printemps, mais la saison de la Cup Series a repris à la mi-mai avec une paire de courses non programmées au Darlington Raceway. Parce que le calendrier des séries éliminatoires de NASCAR reste inchangé, c’est là que les séries éliminatoires commenceront avec la course de retour annuelle de la Cup Series le week-end de la fête du Travail.

Oh, et les pilotes qui ont remporté ces deux courses à Darlington en mai? Vous les avez devinés – Harvick et Hamlin.

Vous trouverez ci-dessous les dernières cotes du championnat NASCAR pour 2020 alors que le calendrier des éliminatoires de 10 courses commence. Le tableau des cotes commence par les deux favoris clairs.

Cotes du championnat NASCAR 2020

Alors que la saison de Hamlin a été impressionnante, l’équipe Stewart-Haas Racing de Harvick a clairement été la meilleure de la NASCAR Cup Series cette année.

Harvick a remporté 21 top-10 en 26 départs cette saison avec 15 top-cinq et sept victoires. Il a mené un record de 1117 tours et est le seul pilote à temps plein à avoir terminé chaque course.

Avec l’aimable autorisation de Sports Insider, vous trouverez ci-dessous les cotes complètes du championnat pour les 16 pilotes qualifiés pour les séries éliminatoires.

Chauffeur

Les chances de gagner le championnat NASCAR

Kevin Harvick +200 Denny Hamlin +325 Martin Truex Jr. +700 Chase Elliott +700 Brad Keselowski +800 Kyle Busch +1200 Joey Logano +1200 Ryan Blaney +1400 Aric Almirola +2500 Kurt Busch +2500 Alex Bowman +3000 William Byron +4000 Clint Bowyer +5000 Matt DiBenedetto +5000 Cole Custer +6600 Austin Dillon +6600

Sur les 16 pilotes présents sur le terrain des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series 2020, seuls Aric Almirola, Kurt Busch, Kyle Busch, Clint Bowyer et Matt DiBenedetto n’ont pas réussi à gagner une course cette saison. Les tirs lointains Cole Custer et Austin Dillon ont mérité leurs places en séries éliminatoires avec des victoires au Kentucky et au Texas, respectivement, en juillet.

Kyle Busch, le champion en titre de la NASCAR Cup Series, se classe à égalité au sixième rang sur le tableau des cotes, même s’il est sur une séquence de 26 courses sans victoire. Il a la plus grande cote de championnat des trois pilotes Joe Gibbs Racing (Hamlin, Martin Truex Jr.) qui ont fait les séries éliminatoires.

Parce que Byron a gagné sa place en séries éliminatoires avec sa victoire à Daytona lors de la finale de la saison régulière, Jimmie Johnson est le seul pilote de Hendrick Motorsports à ne pas avoir fait les séries éliminatoires. Il s’agit de la dernière saison du septuple champion de la Cup Series en tant que pilote NASCAR à plein temps.

Calendrier des séries éliminatoires NASCAR 2020

NASCAR s’est miraculeusement rétabli dans les délais pour une saison complète de 36 courses malgré l’interruption de deux mois au milieu de la pandémie de coronavirus. Il l’a fait lorsqu’il a terminé la paire de courses à Douvres les 22 et 23 août, le troisième de ce type double samedi-dimanche (Pocono, Michigan) et le deuxième (Michigan) qui ne figurait pas dans le calendrier original de la Cup Series pour 2020.

La saison régulière de la Cup Series a subi des changements massifs, y compris l’ajout de certains événements en milieu de semaine, mais son calendrier des séries éliminatoires reste inchangé.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des séries éliminatoires de la série de 10 courses de NASCAR. Comme initialement prévu, la finale de la saison en 2020 aura lieu pour la première fois au Phoenix Raceway.

Date

Piste

chaîne TV

Heure de début

Dim., 6 sept. Darlington NBCSN 18 h HE sam., 12 sept. Richmond NBCSN 19 h 30 HE sam., 19 septembre Bristol NBCSN 19 h 30 HE dim, 27 sept. Las Vegas NBCSN 19 h HE dim. , 4 octobre Talladega NBC 14 h HE dim., 11 octobre Charlotte (ROVAL) NBC 14 h 30 HE dim., 18 octobre Kansas NBC 14 h 30 HE dim., 25 octobre Texas NBCSN 15 h HE dim. . 1er novembre Martinsville NBC 14 h HE dim. 8 novembre Phoenix Raceway NBC 15 h HE