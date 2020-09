Imaginez prendre les dernières chances de gagner le Super Bowl 55 dans une machine à remonter le temps et revenir à la fin de la dernière saison de la NFL. Personne ne remettrait en question les chefs champions en titre au sommet du tableau des cotes, et personne n’aurait de doutes sur les Ravens, les Saints et les 49ers derrière eux.

Mais les Buccaneers entrent-ils dans la saison 2020 de la NFL avec la cinquième meilleure cote pour remporter le Super Bowl 55, qui devrait se jouer à Tampa Bay? Au mieux, cela aurait suscité des rires.

Les Bucs sont dans cette position, bien sûr, à cause de l’arrivée de Tom Brady en agence libre. Les Patriots font toujours partie du top 10 du tableau des cotes du Super Bowl malgré le départ de Brady en partie parce qu’ils ont signé Cam Newton pour le remplacer. (C’est une autre pépite d’informations amusante à emporter avec vous dans la machine à remonter le temps.)

Vous trouverez ci-dessous les cotes complètes mises à jour pour gagner le Super Bowl 55, qui est toujours prévu pour le 7 février.

Mise à jour des cotes du Super Bowl pour 2020

Il y a un large écart compréhensible entre les deux meilleures équipes de la NFL sur le tableau des cotes et le reste du terrain. Kansas City a perdu très peu de son alignement du Super Bowl, ce qui en fait un favori facile. Baltimore a remporté 14 matchs de saison régulière l’année dernière avant d’être contrarié par le Tennessee en séries éliminatoires, et comme les Chiefs, les Ravens reviennent la plupart de leurs joueurs clés.

Les Saints et les 49ers sont à égalité au troisième rang du tableau en tant que deux meilleures équipes de la NFC en termes de cotes du Super Bowl. Les Buccaneers susmentionnés, cependant, sont juste sur leurs queues.

Vous trouverez ci-dessous le tableau des cotes complet, gracieuseté de Sports Insider.

Kansas City Chiefs +600 Baltimore Ravens +650 New Orleans Saints +1000 San Francisco 49ers +1000 Tampa Bay Buccaneers +1200 Dallas Cowboys +1400 Seattle Seahawks +1600 Indianapolis Colts +2000 New England Patriots +2200 Philadelphia Eagles +2200 Buffalo Bills +2500 Green Bay Packers +2500 Minnesota Vikings +2500 Pittsburgh Steelers +2500 Titans du Tennessee +3300 Cleveland Browns +4000 Arizona Cardinals +5000 Atlanta Falcons +5000 Chicago Bears +5000 Denver Broncos +5000 Los Angeles Chargers +5000 Los Angeles Rams +6000 Detroit Lions +6600 Houston Texans +7000 Las Vegas Raiders +8000 New York Giants +10000 New York Jets +12500 Carolina Panthers +15000 Cincinnati Bengals +15000 Miami Dolphins +15000 Washington +25000 Jacksonville Jaguars +30000

Alors que les Patriots ont toujours de meilleures chances de gagner le Super Bowl que celles des Bills, il est intéressant de noter que Buffalo a les meilleures chances de gagner l’AFC Est à +110 contre la Nouvelle-Angleterre à +150. Les Bills ont également de meilleures cotes de championnat AFC que les Patriots, +1000 à +1400. Sur ce plateau, Buffalo n’est derrière que Kansas City et Baltimore.

Les Chiefs sont les favoris les plus forts de toutes les divisions de la NFL à -450 pour remporter l’AFC Ouest.