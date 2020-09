Choisir un vainqueur en fonction des cotes pour la course de la série NASCAR Cup de dimanche à Darlington Raceway (18 h HE sur NBCSN) est difficile car le Southern 500 est tellement plus long que chacune des deux courses que la série a courues sur cette piste à son retour. course en direct en mai. Cette course de 500 milles a tendance à être une guerre d’usure.

Bien sûr, cela dit, il y a peu de raisons de choisir contre les pilotes qui ont remporté ces deux courses de Darlington au printemps. Ce sont les deux mêmes pilotes qui ont dominé une grande partie de la saison 2020 de la NASCAR Cup Series.

PLUS: Regardez NASCAR en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Personne ne devrait être surpris de voir Kevin Harvick et Denny Hamlin au sommet du tableau des cotes pour la course de dimanche à Darlington. Ils entrent dans les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series respectivement premier et deuxième au classement par points. Et ensemble, ils ont remporté exactement la moitié des 26 courses jusqu’à présent cette saison.

Vous trouverez ci-dessous les cotes complètes de Vegas pour remporter la course de la NASCAR Cup Series dimanche à Darlington, ainsi que nos trois meilleurs choix de pilotes qui pourraient finir par prendre le drapeau à damier.

NASCAR cotes de gagner à Darlington

Harvick a remporté la première des deux courses non programmées de Darlington cette saison en mai, ce qui a marqué le retour de NASCAR à la course en direct après une interruption de deux mois au milieu de la pandémie COVID-19. Quelques nuits plus tard, Hamlin a pris le drapeau à damier dans la deuxième course de Darlington.

Vous trouverez ci-dessous les chances complètes de gagner la course NASCAR de dimanche à Darlington, gracieuseté de Sports Insider.

Chauffeur

Les chances de gagner la course de Darlington

Denny Hamlin +300 Kevin Harvick +300 Martin Truex Jr. +750 Brad Keselowski +1000 Kyle Busch +1000 Chase Elliott +1200 Joey Logano +1800 Erik Jones +2500 Kurt Busch +2500 Ryan Blaney +2500 Aric Almirola +2800 Alex Bowman +3300 Jimmie Johnson +3300 Clint Bowyer +4000 Matt DiBenedetto +5000 Tyler Reddick +5000 William Byron +5000 Christopher Bell +7500 Austin Dillon +8000 Cole Custer +10000 Matt Kenseth +15000 Ryan Newman +15000 Ricky Stenhouse Jr. +20000 Chris Buescher +25000 Bubba Wallace +25000 John Hunter Nemechek +50000 Ty Dillon +50000 Daniel Suarez +75000 JJ Yeley +75000 Michael McDowell +75000 Brennan Poole +100000 Corey LaJoie +100000 James Davison +100000 Joey Gase +100000 Josh Bilicki +100000 Quin Houff +100000 Reed Sorenson +100000 Ryan Preece +100000 Timmy Hill +100000

Hamlin est statistiquement le meilleur pilote sur le terrain à Darlington. Son coéquipier de Joe Gibbs Racing, Erik Jones, n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series 2020, mais Jones, qui a remporté le Southern 500 l’an dernier, est deuxième derrière Hamlin en termes de classement des pilotes de carrière sur cette piste.

Vous trouverez ci-dessous les 10 meilleures cotes de conducteur à Darlington parmi celles du champ de dimanche. (Notes des pilotes compilées à partir des courses 2005-2020 parmi les pilotes actifs à Darlington.)

Denny Hamlin, 106,7Erik Jones, 106,6Kevin Harvick, 103,5Kyle Busch, 102,9Brad Keselowski, 99,9Martin Truex Jr., 99,6Jimmie Johnson, 95,3Joey Logano, 89,5Matt Kenseth, 89,1Ryan Newman, 88,4

La formule pour déterminer la formation de départ de la course de dimanche (et tous les autres qui avancent sans qualification) a pris en compte le classement par points et les résultats de la course précédente. Chase Elliott, qui a terminé deuxième la semaine dernière à Daytona et a également enregistré le tour le plus rapide de la course, partira dimanche en pole à Darlington.

Ce qui est une bonne nouvelle pour l’équipe n ° 9, car la pole a produit le plus de victoires à Darlington parmi toutes les positions de départ.

Vous trouverez ci-dessous la répartition des victoires par position de départ dans l’histoire des 118 courses de la NASCAR Cup Series à Darlington.

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/90/a8/darlington-stats-090320_74jkg86rut051b3n2u25240j9.png?t=1412578068&w=500&quality=80

PLUS: Ligne de départ complète pour la course de Darlington

Les choix d’experts NASCAR à Darlington

(Les statistiques sont des données en boucle de 2005 à aujourd’hui)

1. Denny Hamlin

Statistiques de carrière à Darlington:

Trois victoires, neuf top cinq, 13 top 10 et une pole en 16 départs Finale moyenne de 7,188 (deuxième meilleur) Position moyenne de 8,131 (meilleur de la série) Note du pilote de 106,7 (meilleur de la série)

Hamlin est un favori trop fort pour ne pas le choisir. Cette vitesse de son équipe cette saison combinée à son palmarès à Darlington fait de lui le meilleur candidat. Il prendra également le départ de la course au premier rang avec Elliott.

2. Kevin Harvick

Statistiques de carrière à Darlington:

Deux victoires, 10 top cinq, 14 top 10 et deux pôles en 25 départs Classement moyen de 11,235 (sixième meilleur) Position moyenne de 10,948 (cinquième meilleur) Note de pilote de 103,5 (troisième meilleur)

Sur la même note, Harvick est un autre grand favori pour une bonne raison, et nous ne pouvons pas l’ignorer. Alors que ses statistiques de Darlington ne sont pas au niveau de celles de Hamlin, Harvick a certainement la vitesse pour gagner une autre course sur une piste intermédiaire.

3. Martin Truex Jr.

Statistiques de carrière à Darlington:

Une victoire, deux top cinq, huit top 10 en 16 départs Finition moyenne de 11,125 (cinquième meilleure) Position moyenne de 11,138 (sixième meilleure) Note de pilote de 99,6 (sixième meilleure)

Truex est sur une séquence ridicule de huit courses parmi les quatre premiers, y compris ce qui à un moment donné était cinq troisièmes places consécutives. Cette vitesse suggère qu’il doit percer pour sa deuxième victoire de la saison à un moment donné, non?