Choisir les gagnants en fonction des cotes pour la course de la NASCAR Cup Series de samedi soir à Daytona International Speedway (19h30 HE sur NBC) est presque impossible. Les courses en superspeedway consistent souvent davantage à déterminer qui peut terminer la course que celui qui a la voiture la plus rapide ou la plus maniable, et la Coke Zero Sugar 400 de cette année présente un élément supplémentaire d’intrigue.

Il s’agit de la dernière course de la saison régulière de NASCAR avant que le peloton des éliminatoires de 16 pilotes ne soit établi pour les 10 courses en séries éliminatoires. Alors que 13 pilotes sont bloqués dans les séries éliminatoires et peuvent se permettre de se détendre, d’autres conduiront de manière agressive dans le but de faire les séries éliminatoires ou simplement de gagner une course aussi prestigieuse.

À Daytona, ce genre d’agression pourrait conduire à ce que nous avons vu la dernière fois que la NASCAR Cup Series a couru sur l’ovale de Daytona, lorsque seulement la moitié environ du peloton a terminé le Daytona 500 en février.

Vous trouverez ci-dessous les cotes complètes de Vegas pour remporter la course de la NASCAR Cup Series de samedi soir à Daytona, ainsi que nos trois meilleurs choix de pilotes qui pourraient finir par prendre le drapeau à damier.

Les chances de NASCAR de gagner à Daytona

Denny Hamlin est un favori logique pour la course de samedi soir, puisqu’il a remporté les deux derniers Daytona 500. Lui et Kevin Harvick ont ​​également eu les meilleures équipes de la série toute la saison, c’est pourquoi Harvick est également près du sommet du tableau des cotes.

Joey Logano, Brad Keselowski et Ryan Blaney complètent le top cinq du tableau des cotes en partie parce que leurs voitures Team Penske ont été si bonnes sur les superspeedways. Ils ont dominé la plupart de la dernière course de Talladega avant que Blaney ne remporte la victoire.

Vous trouverez ci-dessous les chances complètes de gagner la course NASCAR de samedi soir à Daytona, gracieuseté de Sports Insider.

Chauffeur

Les chances de gagner la course de Daytona

Denny Hamlin +700 Joey Logano +900 Kevin Harvick +900 Brad Keselowski +1000 Ryan Blaney +1000 Chase Elliott +1200 Kyle Busch +1400 Martin Truex Jr +1600 Jimmie Johnson +1800 Kurt Busch +1800 Ricky Stenhouse Jr +1800 Alex Bowman +2000 Aric Almirola +2000 Clint Bowyer +2000 Erik Jones +2000 William Byron +2500 Matt DiBenedetto +3000 Tyler Reddick +3000 Christopher Bell +3300 Ryan Newman +3300 Austin Dillon +3500 Chris Buescher +4000 Cole Custer +4000 Matt Kenseth +4000 Bubba Wallace +5000 Michael McDowell +5000 John Hunter Nemechek +6600 Ty Dillon +7500 Brendan Gaughan +8000 Ryan Preece +8000 Daniel Suarez +10000 Brennan Poole +15000 BJ McLeod +20000 Corey LaJoie +20000 Garrett Smithley +20000 JJ Yeley +20000 Joey Gase + 20000 Quin Houff +20000 Reed Sorenson +20000 Timmy Hill +20000

Une autre raison pour laquelle Hamlin est le favori pour remporter la course de samedi soir est son classement de pilote de carrière de 88,3 à Daytona, le deuxième meilleur dans le domaine derrière le 90,7 de Kyle Busch.

Jimmie Johnson et Matt Kenseth ont également connu du succès à Daytona, mais leurs équipes n’ont pas eu la vitesse en 2020 nécessaire pour gagner une course. Bien sûr, ce problème de vitesse peut ou non avoir une importance samedi soir.

Vous trouverez ci-dessous les 20 meilleures notes de conducteur à Daytona parmi celles du champ de samedi soir. (Notes des pilotes compilées à partir des courses 2005-2020 parmi les pilotes actifs à Daytona.)

Kyle Busch, 90,7Denny Hamlin, 88,3Jimmie Johnson, 87,4Matt Kenseth, 87,3Joey Logano, 87,1Ryan Blaney, 87,0Kurt Busch, 86,8Kevin Harvick, 82,8William Byron, 79,3Brad Keselowski, 78,7Clint Bowyer, 77,8Austin Dillonen, 77,7 Jr., 77.5Alex Bowman, 76.7Martin Truex Jr., 76.5Ryan Newman, 75.0Chase Elliott, 74.7Bubba Wallace, 73.6Erik Jones, 73.2Aric Almirola, 72.5

La formule pour déterminer la composition de départ de la course de samedi soir (et tous les autres qui avancent sans qualification) a pris en compte le classement par points et les résultats de la course précédente, donc bien sûr, Harvick partira en pole à Daytona après avoir dominé la course du dimanche dernier à Douvres. Harvick, le leader aux points de la Cup Series, a tous deux remporté la course et réalisé le meilleur tour de la course.

Martin Truex Jr., qui a terminé deuxième des deux courses de Douvres, rejoindra Harvick au premier rang pour commencer la course de samedi soir à Daytona. Derrière eux, Logano et Keselowski seront respectivement troisième et quatrième.

Vous trouverez ci-dessous la répartition des victoires par position de départ dans l’histoire des 146 courses de la NASCAR Cup Series à Daytona.

Les choix d’experts NASCAR à Daytona

(Les statistiques sont des données en boucle de 2005 à aujourd’hui)

1. Joey Logano

Statistiques de carrière à Daytona:

Une victoire, six top cinq, neuf top 10 Classement moyen de 17,783 (huitième meilleur) Position moyenne de 16,033 (sixième meilleur) Driver Rating de 87,1 (cinquième meilleur)

Nous devons choisir au moins un pilote du Team Penske pour gagner la course de samedi soir car l’organisation a été si bonne sur les superspeedways ces derniers temps. La seule victoire de Logano en carrière en Coupe à Daytona est survenue lors du Daytona 500 2015, mais il compte également six top cinq et neuf top 10.

2. Kyle Busch

Statistiques de carrière à Daytona:

Une victoire, huit top cinq, neuf top 10; une pole Arrivée moyenne de 18,967 (14e meilleur) Position moyenne de course de 14,308 (deuxième meilleur) Note du pilote de 90,7 (meilleure série)

Busch est verrouillé dans les séries éliminatoires bien qu’il soit toujours sans victoire en 2020, mais cela ne signifie pas que le champion en titre de la série n’est pas déterminé à entrer en séries éliminatoires sur une note positive. Si Busch est près de l’avant du peloton dans les derniers tours, il aura autant de chances de gagner que n’importe qui.

3. Jimmie Johnson

Statistiques de carrière à Daytona:

Trois victoires, 12 top cinq, 16 top 10; Finition moyenne de 20,258 (16e meilleur) Position de course moyenne de 14,876 (troisième meilleur) Note du conducteur de 87,4 (troisième meilleur)

Serait-ce un peu contrarié? Oui. Est-ce que cela marquerait l’une des victoires les plus importantes de l’histoire de NASCAR? Oui aussi. Le premier but de Johnson samedi soir sera simplement de rester dans la course et de se donner une chance de remporter l’une des trois places disponibles pour les séries éliminatoires. S’il le fait, cependant, il aura à la fois la voiture et l’expérience nécessaires pour gagner sa première course en plus de trois ans.