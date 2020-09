Lorsque les Saints se déplaceront pour affronter les Raiders (20 h 15 HE, ESPN) pour clôturer la semaine 2 de la NFL sur “Monday Night Football”, ils aideront également à ouvrir le tout nouveau stade Allegiant de Las Vegas. Les deux équipes remportent des victoires sur les adversaires de la NFC Sud lors de la semaine 1, les Saints à domicile contre les Buccaneers et les Raiders sur la route aux Panthers.

Les Saints entrent dans le jeu avec le receveur large dominant de Drew Brees, Michael Thomas. Ils seront encore une fois sans clé de passe rusher Marcus Davenport.

Les Raiders devraient être sans le plaqueur droit Trent Brown et le secondeur central Nick Kwiatkoski. Leur receveur large de premier tour prometteur, Henry Ruggs III, est discutable en raison d’une blessure au genou.

Connaissant tous ces facteurs, voici comment Sporting News voit MNF jouer, ainsi que des informations clés sur les paris pour le match.

PLUS: Obtenez les dernières cotes de la NFL sur Sports Insider

Cotes Saints contre Raiders pour “Monday Night Football”

Propagé: Saints par 5,5Plus / moins: 48,5Cotes d’écart de points: Saints -110, Raiders -110

Les Saints ont ouvert un peu plus haut, à 6 et 6,5 points à certains endroits. Mais ensuite vint la blessure à la cheville de Thomas pour ralentir un peu leur attaque. Cela aurait été plus grand qu’un touché et un point supplémentaire si le match n’avait pas été le premier match d’ouverture à domicile des Raiders à Las Vegas.

Série de tous les temps Saints vs Raiders

Les Raiders ont joué les Saints pour la dernière fois lors de la semaine 1 de 2016, remportant un thriller 35-34 à la Nouvelle-Orléans. Les Saints avaient remporté les trois précédentes rencontres datant de 2004. C’est la première fois que Las Vegas accueille un adversaire de quelque nature que ce soit. Brees a une fiche de 8-3 de tous les temps contre les Raiders depuis ses jours avec les Chargers de l’AFC West.

Trois tendances à connaître

– 60% des parieurs aiment que le total dépasse dans un jeu comportant deux fortes attaques de précipitation avec une variété de grands meneurs de jeu, même sans Thomas.

– 58% des parieurs aiment les Saints pour couvrir la propagation en tant que favoris de la route. Les Saints sont allés 11-6 contre l’écart la saison dernière.

– 53 pour cent des parieurs de moneyline vont avec les Raiders pour gagner en tant que outsiders des matchs de nuit. Ils étaient 8-8 contre l’écart la saison dernière.

Trois choses à surveiller

Sanders et Cook contre la défense des Raiders

Sans Thomas, l’ancien Broncos et l’équipage des 49ers Emmanuel Sanders sera le receveur large n ° 1 des Saints, avec beaucoup d’aide de Tre’Quan Smith et Deonte Harris. L’ailier serré Jared Cook, un ancien Raider récent, a été très bon lors de sa première saison à la Nouvelle-Orléans et a bien commencé contre Tampa Bay. Les Raiders manqueront Kwiatkoski dans la couverture et sont inexpérimentés au cornerback. Brees peut survivre à ce jeu sans que Thomas les implique tous et la dose constante d’Alvin Kamara dans le jeu de passes.

Jacobs contre la défense des Saints

Josh Jacobs, le demi offensif de deuxième année des Raiders, a abusé des Panthers tout l’après-midi de la semaine 1. Il fait face à une défense de course beaucoup plus difficile dans le front sept des Saints cette semaine. Les Raiders voudront continuer à le battre pour jouer au contrôle du ballon, travailler le chronomètre et aider à garder Brees hors du terrain. Ils doivent cependant relâcher les Saints avec le jeu de passes en aval avec Derek Carr.

Jeu de vengeance de Dennis Allen?

Les Saints ont très bien joué contre les Bucs la semaine dernière, étant agressifs avec la pression et effectuant de gros jeux en secondaire contre Tom Brady. Allen, leur coordinateur défensif, a élaboré un plan de match formidable. Il était également l’entraîneur-chef des Raiders, croisant la saison recrue de Carr. Allen sera impatient de rendre la vie de Carr misérable pour gâcher l’ouverture à domicile de son ancienne équipe dans une nouvelle ville.

Stat qui compte

51. C’est le nombre de verges sur réception de Kamara contre les Buccaneers lors de la semaine 1. Les Raiders n’ont pas pu gérer Christian McCaffrey dans un rôle similaire la semaine dernière. Les Saints ont été déçus que Kamara se soit précipité pour seulement 16 verges après avoir obtenu son gros contrat contre une solide défense contre la course de Tampa Bay. Ils le feront également aller sur le terrain cette semaine. C’est un affrontement cauchemardesque au deuxième niveau.

Prédiction Saints vs Raiders

Les Raiders seront ravis d’ouvrir leur palais aux allures d’étoile de la mort près du Strip de Las Vegas. Ils sortiront défensivement et feront de gros jeux offensifs. Mais les Saints sont tout simplement mieux placés pour exécuter le ballon, déplacer le ballon de manière cohérente puis se mettre face à Carr. La Nouvelle-Orléans devra peut-être se rallier un peu, mais elle devrait retarder Las Vegas une fois qu’elle aura pris la tête de la seconde période.

Saints 30, Raiders 27