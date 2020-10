Mis à jour le 30/10/2020 à 20 h 59

Ils jouent EN DIRECT Pumas contre. Chivas de Guadalajara AUJOURD’HUI EN DIRECT et EN LIGNE pour la date 16 du tournoi Guard1anes 2020 Liga MX ce samedi 31 octobre (19h00 heure locale) au stade universitaire olympique. Regardez les principaux incidents de l’accident de MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Devenez également accro aux profils sur Twitter, Facebook et Instagram de Pumas et Chivas.

Pumas est troisième du tableau et tentera de gagner pour ne pas courir le risque de tomber des quatre premiers qui se qualifient directement dans la ligue du concours.

Les étudiants universitaires tenteront de confirmer leur bon tournoi et le feront en tant qu’hôtes de Chivas (neuvième), une équipe qui avec 22 points tentera de conserver la possibilité d’obtenir une qualification directe.

Cougars vs. Chivas | Programme:

19h00 – Pérou, Mexique, Équateur, Colombie

20h00 – Venezuela, Bolivie, États-Unis (Miami)

21h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

00:00 heures le dimanche – Royaume-Uni

01:00 heures le dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

L’Argentin Andrés Lillini, directeur technique des Pumas, a prédit un duel difficile en raison du potentiel offensif du “ Sacred Flock ” avec des joueurs comme Uriel Antuna et Isaac Brizuela qui attaquent des côtés, et Alexis Vega et José Juan Macías, qui ont du talent dans jeu d’artisanat à travers le centre.

“Chivas a un attaquant puissant, nous connaissons leurs individualités et les capacités de leurs joueurs”, a reconnu Lillini, “mais nous avons le meilleur gardien du Mexique (Alfredo Talavera).”

Concernant l’issue de la phase régulière, Lillini était contente d’avoir au moins une place en playoffs, “mais nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons entrer comme l’un des quatre premiers”.

