David Coulthard, désormais commentateur, a analysé la signature de Carlos Sainz pour Ferrari. Bien que celui qui était finaliste dans le monde de la Formule 1 pense que le Madrilène a une mentalité qui “correspond»A Maranello, il estime que son séjour au sein de l’équipe italienne dépendra des résultats qu’il obtiendra par rapport à Charles Leclerc.

Et, selon Coulthard, le Français partira avec un avantage en 2021: «Le vrai combat sera contre le chronomètre, car ce sera là où ils montreront qui est le chef d’équipe. Je dois dire que Charles commencera avec un avantage, car il sait comment fonctionne l’équipement et ses caractéristiques».

“Disons que nous donnons à Carlos une demi-saison, mais son temps chez Ferrari peut être court s’il ne commence plus à égaler Leclerc ou s’il est dépassé par lui.», A averti The Scotsman. Cependant, pour David Coulthard, ils forment un bon couple: «La vérité est qu’ils sont tous les deux deux jeunes hommes très instruits avec de bonnes manières.Je pense donc qu’ils comprendront le rôle que l’équipe aura, qui sera de travailler pour améliorer la voiture du mieux qu’ils peuvent.

Carlos Sainz défiera Leclerc pour le leadership en Ferrari

Dans un autre avis adressé à Carlos Sainz, Coulthard a ajouté: «Ferrari a vu que Leclerc est non seulement rapide, mais possède également les compétences en leadership nécessaire pour construire l’équipe pour l’avenir ». Malgré cela, le leadership n’est pas quelque chose qui inquiète le Madrilène comme il l’a reconnu en juin dernier: «Dans mon contrat il est dit, comme dans tous ceux que j’ai signés, que l’équipe est au-dessus du pilote, mais ne met rien de second ou de soutien de personne. Ce que je sais, c’est que je donnerai tout pour Ferrari et je donnerai tout ce dont ils ont besoin, surtout pour essayer de gagner. Je me fiche de la couleur de la voiture. Je traite tous les pilotes de la même manière, nous sommes tous rivaux et nous devons tout mettre en œuvre. S’il y a une situation compliquée, je prendrais la bonne décision, ne vous inquiétez pas ».