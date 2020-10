Primoz Roglic est un homme en mission: rééditer sa victoire sur le Tour d’Espagne. Le Slovène a clarifié les options des favoris au sommet de Moncalvillo, où il était le vainqueur face à un Richard Carapaz qui a donné 18 secondes. Le tour espagnol semble voué à un face-à-face entre les deux après que Movistar se soit fait exploser le jour de ce mercredi.

Parce que l’équipe téléphonique a été le grand perdant de la journée après avoir perdu du temps ses trois leaders –Enric Mas a donné 54 secondes, Valverde une minute et 39 secondes et Marc Soler deux minutes et cinq secondes-, bien qu’étant le groupe qui a perturbé le rythme du groupe, parcourant les kilomètres avant l’ascension finale, annulant la fuite de la journée.

Valverde a été le premier à faire une tentative à Moncalvillo, mais très vite on a vu que le Murcien n’avait pas de jambes pour faire une différence. Hugh Carthy a poursuivi l’attaque Movistar, réussissant à sélectionner le groupe au point que Marc Soler et Valverde ont commencé à prendre quatre kilomètres de retard.

A deux kilomètres de la fin, le rythme que Carapaz a imposé à la première personne a fait tomber un Enric Mas qu’il a souffert à nouveau sur ce qui est supposé être son terrain. Le Russe Vlasov, voyant que les favoris ne se comprenaient pas, a tenté de surprendre pour monter sur scène. Roglic, cependant, a été inspiré et a couru un dernier kilomètre spectaculaire où il a fait ressortir les couleurs à Carapaz et Dan Martin.

Le Slovène, en route vers la rédemption après avoir perdu le Tour contre Pogacar la dernière fois, est dans un moment spectaculaire. Les cartes semblent de plus en plus sur la table et Movistar devra commencer à chercher un nouveau mouvement tactique car pour le moment, il ne peut pas espérer gagner ce tour.