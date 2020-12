Mis à jour le 16/12/2020 à 09:16

Après deux matchs angoissants, Velez Sarsfield il a gardé la clé et a obtenu son laissez-passer pour la demi-finale de la Coupe d’Amérique du Sud 2020. L’un des architectes de cette grande campagne était Luis Abram, qui à la fin du match n’a pas pu contenir sa fatigue et est tombé dans l’herbe enveloppée de bonheur pour la victoire.

Quand tout indiquait que le duel serait avec une égalité de but totale (deux visites pour chaque équipe), Juan Martín Lucero est apparu et a mis le troisième avec lequel non seulement scellé la victoire au Chili, mais a également étendu l’avantage dans le résultat cumulé et a donné à l’Argentin une passe directe pour les demi-finales.

L’un des joueurs qui a joué un rôle important dans cet exploit est Luis Abram. Le défenseur péruvien a été un partant dans tous les matches de coupe, dès la première phase, marquant -jeu- un but contre le Deportivo Cali, pour le deuxième tour de la Sudamericana.

Vélez Sarsfield qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Amérique du Sud 2020

La série de matches, y compris le tournoi argentin, a épuisé le défenseur de la Sélection péruvienne, donc lors du classement, il est tombé sur l’herbe entouré de ses coéquipiers, qui n’ont pas arrêté de célébrer le classement.

Vélez est revenu sur les courts avec la compétition internationale, avant que le tournoi argentin ne soit joué. La pandémie et l’augmentation des cas n’ont permis la reprise du championnat de première division que le 31 octobre.

Les demi-finales de la Coupe d’Amérique du Sud 2020 Ils se joueront dans la première quinzaine de janvier et la finale le 23 du mois au stade Mario Alberto Kempes, dans la ville argentine de Cordoue.

