Avec la moindre différence, Xeneize a pris les trois points à Libertadores de América pour la date 2 de la phase de complémentation. Le but du match pour le local a été inscrit par Silvio Romero (20 ‘1T). Alors que les buts à l’extérieur ont été réalisés par Franco Soldano (37 ‘2T) et Edwin Cardona (45’ 2T).

Le milieu de terrain de l’Independiente Andrés Roa a gaspillé l’occasion d’augmenter son avance après avoir raté un penalty à la 43e minute de la première mi-temps. La figure de la réunion était Edwin Cardona. Le milieu de terrain de Boca Juniors s’est démarqué contre Independiente en marquant 1 but et en donnant 18 passes correctes.

C’était aussi la clé de la Caldera del Diablo, Alan Varela. Le milieu de terrain de Boca Juniors s’est démarqué contre Independiente en donnant 65 passes correctes, en volant 4 ballons et en frappant 3 fois au but.

L’entraîneur d’Independiente, Lucas Pusineri, a organisé une formation 4-3-3 avec Sebastián Sosa dans le but; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza et Lucas Rodríguez sur la ligne défensive; Carlos Benavídez, Lucas González et Andrés Roa au milieu; et Jonathan Menéndez, Alan Velasco et Silvio Romero dans l’attaque.

Pour leur part, ceux menés par Miguel Ángel Russo ont été plantés avec une stratégie de 4-2-4 avec Agustín Rossi sous les trois costumes; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Emmanuel Mas en défense; Diego González et Alan Varela au milieu du court; et Exequiel Zeballos, Agustín Obando, Mauro Zárate et Franco Soldano à l’avant.

Avec ce résultat, Boca était en tête du groupe A avec River et Argentinos avec quatre points. Independiente visitera Argentinos Juniors au prochain tour, tandis que Xeneize accueillera Huracán au stade Alberto J. Armando.