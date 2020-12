Dans le match qu’ils ont disputé ce lundi au stade Gigante de Arroyito, Canalla et Tatengue n’ont pas réussi à prendre l’avantage et ont fait match nul 2-2 pour la deuxième date du groupe A de la phase de complémentation.

Les buts du match pour les locaux ont été inscrits par Alan Marinelli (38 ‘1T) et Matías Nani (21’ 1T, contre). Alors que les buts à l’extérieur ont été réalisés par Gastón González (5 ‘1T) et Javier Cabrera (30’ 2T).

Un point culminant du match a été le but d’Alan Marinelli à la 38e minute de la première mi-temps. Après un jeu individuel sur la gauche, l’attaquant a tiré au but depuis la grande surface et a surpris le gardien rival: il a cloué le ballon dans le coin droit.

L’attaquant Fernando Márquez de Unión a percuté un tir au poteau à la 40e minute de la première mi-temps et a raté l’occasion d’égaliser le match.

La figure de la réunion était Javier Cabrera. Le milieu de terrain de l’Union s’est démarqué contre Rosario Central en marquant 1 but, en donnant 19 passes correctes et en donnant 4 coups de pied au but. D’un autre côté, Diego Novaretti était la clé. Le défenseur de Rosario Central était important car il a récupéré 2 balles et dégagé 6 balles dangereuses.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y a eu beaucoup de réprimandes: Alan Marinelli, Francesco Lo Celso, Fabián Rinaudo, Rodrigo Villagra, Javier Cabrera, Lucas Gamba et Juan Manuel García.

L’entraîneur de R. Central, Cristian González, a organisé une formation 4-3-3 sur le terrain avec Juan Pablo Romero dans le but; Rafael Sangiovani, Diego Novaretti, Joaquín Laso et Lautaro Blanco sur la ligne défensive; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo et Francesco Lo Celso au milieu; et Emiliano Vecchio, Alan Marinelli et Lucas Gamba en attaque.

Pour leur part, ceux menés par Juan Manuel Azconzábal ont été plantés avec une stratégie 4-4-2 avec Sebastián Moyano sous les trois costumes; Federico Vera, Brian Blasi, Matías Nani, Claudio Corvalán en défense; Javier Cabrera, Juan Ignacio Nardoni, Ezequiel Cañete et Gastón González au milieu de terrain; et Franco Troyansky et Fernando Márquez à l’avant.

Avec ce résultat, Rosario Central était en tête du groupe A avec quatre points. El Canalla se rendra à Aldosivi le lendemain, tandis que Unión recevra Lanús au stade le 15 avril.