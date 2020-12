Pour la deuxième date de la Phase de Champion de la Coupe Diego Maradona, le Drill a réalisé les trois points du Lencho Sola, face à un rival qui était un peu à noyer la fête. Les buts du match pour le local ont été inscrits par Agustín Fontana (1 ‘1T) et Jesús Dátolo (52’ 2T, sur penalty). Alors que le but à l’extérieur était fait par Matías García (1 ‘2T).

Le personnage de la réunion était Jesús Dátolo. Le milieu de terrain de Banfield s’est démarqué contre Gimnasia en marquant 1 but et en donnant 15 passes correctes. Un autre des acteurs clés était Mauricio Arboleda. Le gardien de but de Banfield a réalisé une excellente performance contre Gimnasia car il a bloqué 7 tirs et effectué 13 passes correctes.

C’était un jeu plein d’infractions, avec une forte dose de jeu difficile et plein d’interruptions. Il y a eu un grand nombre de réprimandes: Alexis Maldonado, Jorge Broun, Harrinson Mancilla, Marcelo Weigandt, Mauricio Cuero, Víctor Hugo Ayala, Claudio Bravo, Horacio Tijanovich, Jorge Rodríguez et Eric Ramírez. Marcelo Weigandt a été expulsé pour un rouge direct (27 ‘, 2T) et Mariano Messera pour un rouge direct (43’, 2T).

L’entraîneur de Banfield, Javier Sanguinetti, a organisé une formation 4-3-3 sur le terrain avec Mauricio Arboleda dans le but; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo et Claudio Bravo sur la ligne défensive; Juan Pablo Álvarez, Jorge Rodríguez et Giuliano Galoppo au milieu; et Mauricio Cuero, Agustín Fontana et Fabián Bordagaray dans l’attaque.

Pour leur part, ceux menés par Mariano Messera ont été plantés avec une stratégie de 4-5-1 avec Jorge Broun sous les trois costumes; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Germán Guiffrey, Matías Melluso en défense; Víctor Hugo Ayala, Harrinson Mancilla, José Paradela, Brahian Alemán et Matías García au milieu de terrain; et Nicolás Contín à l’avant.

Avec cette victoire, le Drill était en tête du groupe B avec six points. Banfield visitera Colón le lendemain, tandis que Gimnasia accueillera des ateliers au stade Juan Carmelo Zerillo.