Le Garnet et le Falcon n’ont pas fait de différence dans leur rencontre à la Date 2 du Groupe A de la Phase de Complémentation de la Coupe Diego Armando Maradona, qui s’est déroulée ce dimanche à Fortaleza.

Le local a commencé à gagner avec un but de Nicolás Thaller à la 12e minute de la première mi-temps, tandis que grâce à Miguel Ángel Merentiel, le visiteur a égalisé le match 31 minutes plus tard.

La figure de la réunion était Miguel Ángel Merentiel. L’attaquant de la Défense et de la Justice a marqué 1 but, a donné 3 coups de pied contre Lanús et a donné 7 passes correctes. D’un autre côté, Nicolás Thaller était la clé. Le défenseur de Lanús était important car il a marqué 1 but et dégagé 2 ballons dangereux.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y a eu un grand nombre de réprimandes: Néstor Breitenbruch, Tomás Escalante, Facundo Pérez, Julián Aude, Raúl Loaiza, Maximiliano Cuberas, Nicolás Thaller, Hernán Crespo et Nicolás Morgantini.

L’entraîneur de Lanús, Maximiliano Cuberas, a mis en place une formation 4-4-2 sur le terrain avec Lucas Acosta dans le but; Nicolás Morgantini, Nicolás Thaller, Matías Pérez et Julián Aude sur la ligne défensive; Facundo Pérez, Lucas Vera, Matías Esquivel et Fernando Belluschi au milieu; et Gonzalo Torres et Franco Orozco dans l’attaque.

Pour leur part, ceux menés par Hernán Crespo ont été plantés avec une stratégie 4-5-1 avec Marcos Ledesma sous les trois costumes; Néstor Breitenbruch, Franco Paredes, David Martínez, Nahuel Gallardo en défense; Tomás Escalante, Enzo Fernández, Washington Camacho, Gabriel Hachen et Francisco Pizzini au milieu de terrain; et Miguel Ángel Merentiel à l’avant.

Avec ce résultat, les deux ont terminé en tête du groupe A avec quatre points. Lanús visitera Unión le lendemain, tandis que Defensa recevra le conseil d’administration à Florencio Varela.