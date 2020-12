River a battu Huracán 3-1 au Parque Patricios à la date 2 du groupe A de la phase de complémentation. Le but du match pour les locaux a été inscrit par Andrés Chávez (20 ‘2T, sur penalty). Alors que les buts à l’extérieur ont été réalisés par Matías Suárez (26 ‘1T) et Nicolás De La Cruz (33’ 1T et 38 ‘2T).

Le chiffre de la réunion était Nicolas De La Cruz. Le milieu de terrain de River Plate s’est démarqué contre Huracán en marquant 2 buts, 43 passes correctes et 3 coups de pied au but.

Un autre acteur clé de La Quema était Matías Suárez. L’attaquant de River Plate a marqué 1 but, a donné 4 coups de pied au but contre Huracán et a donné 14 passes correctes.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y a eu plusieurs avertissements: Rafael Santos Borré, Norberto Briasco, Paulo Díaz, Renato Civelli, Andrés Chávez. Paulo Díaz a été expulsé après avoir reçu son deuxième carton jaune, à la 89e minute de la seconde période.

L’entraîneur de Huracán, Israel Damonte, a organisé une formation 4-3-3 sur le terrain avec Facundo Cambeses dans le but; Raúl Lozano, Renato Civelli, Lucas Merolla et Leandro Grimi sur la ligne défensive; Santiago Hezze, Esteban Rolón et Franco Cristaldo au milieu; et Norberto Briasco, Andrés Chávez et Juan Fernando Garro dans l’attaque.

Pour leur part, ceux menés par Marcelo Gallardo ont été plantés avec une stratégie 4-3-3 avec Franco Armani sous les trois costumes; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri en défense; Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio et Nicolás De La Cruz au milieu de terrain; et Matías Suárez, Rafael Santos Borré et Jorge Carrascal à l’avant.

Avec ce résultat, River était en tête du groupe A avec Boca et Argentinos avec quatre points. Huracán visitera Xeneize le lendemain, tandis que Millionaire accueillera Arsenal au stade Libertadores de América.