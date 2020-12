Pour la deuxième date du groupe B de la phase de complément, Fortín a laissé l’équipe locale sans réaction, qui a été laissée les mains vides dans leur propre maison. Les buts du visiteur ont été réalisés par Ricardo Álvarez (3 ‘1T, sur coup franc) et Cristian Tarragona (46’ 2T).

On ne peut pas le croire. Santiago Rosales a écrasé son tir deux fois contre le poteau et a étouffé la célébration de Central Córdoba (SE). La figure de la réunion était Ricardo Álvarez. Le milieu de terrain de Velez s’est démarqué face au Central Córdoba (SE) en marquant 1 but et en donnant 32 passes correctes.

D’un autre côté, Luis Abram était la clé. Le défenseur de Velez était important car il a dégagé 4 balles dangereuses. A la minute 90 de la seconde mi-temps, le milieu de terrain de Vélez Federico Mancuello a ridiculisé Cristian Díaz, défenseur du Central Córdoba (SE), avec une belle pipe.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y a eu plusieurs réprimandes: Agustín Bouzat, Jonathan Bay, Alejandro Maciel et Agustín Mulet.

L’entraîneur de C.Córdoba (SE), Alexis Ferrero, a organisé une formation 4-4-2 sur le terrain avec Alejandro Sánchez dans le but; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Alejandro Maciel et Jonathan Bay sur la ligne défensive; Leandro Vella, Francisco Cerro, Cristian Vega et Santiago Rosales au milieu; et Abel Argañaraz et Claudio Riaño dans l’attaque.

Pour leur part, ceux menés par Mauricio Pellegrino ont été plantés avec une stratégie de 4-5-1 avec Lucas Hoyos sous les trois costumes; Hernán De La Fuente, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Miguel Brizuela en défense; Pablo Galdames, Ricardo Álvarez, Agustín Bouzat, Ricardo Centurión et Lucas Janson au milieu de terrain; et Juan Martín Lucero à l’avant.

Avec ce résultat, Vélez était en tête du groupe B avec Newell avec 6 points. C.Córdoba (SE) visitera Newell’s au prochain tour, tandis que Fortín recevra des Estudiantes au stade Estadio José Amalfitani.