La pandémie de coronavirus (COVID-19) a causé le Coupe du monde des clubs de FIFA 2020 est reporté de quelques semaines de plus que d’habitude. Ce mercredi, la plus haute instance dirigeante du football a confirmé que la compétition débutera le 1er février 2021, avec l’affrontement entre le champion qatari Al Duhail et la Nouvelle-Zélande Auckland City.

La FIFA et le Comité suprême de l’héritage du Qatar ont annoncé que ces deux équipes inaugureraient le tournoi des champions de chaque continent qui se tient chaque année.

Cette édition de Coupe du monde des clubs Il débutera le 1er février à 12h30 (heure péruvienne et mexicaine) et se terminera dix jours plus tard avec les matchs pour les troisième et quatrième places, ainsi que la grande finale, qui se jouera à 13h00.

Il Coupe du monde des clubs de 2020, qui se tiendra au Qatar, aura une touche spéciale car les matchs se joueront dans les stades nouvellement ouverts d’Ahmad bin Ali, Khalifa International et Education City, trois des terrains de jeu où la Coupe du monde 2022 se jouera.

Le tournoi aura cinq dates: le premier tour se jouera le 1er février, le second quatre jours plus tard, les demi-finales (dans lesquelles le champion de l’UEFA Champions League, le Bayern Munich sera incorporé) se dérouleront les 7 et 8 , tandis que la grande finale et le match pour la troisième et la quatrième place seront à 11.

Les équipes qui participeront à cette édition de la Coupe du Monde des Clubs sont le Coréen Ulsan Hyundai FC, l’Egyptien Al Ahly, le Mexican Tigres UANL, le New Zealand Auckland City FC, l’Allemand Bayern Munich et le Qatari Al Duhail SC, qui sera le hôte.

De même, il reste à déterminer qui sera le représentant de Conmebol, qui sera le champion de la Copa Libertadores, une compétition qui achève les quarts de finale ce soir avec le match entre Boca Juniors et Racing Club.

