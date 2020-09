Carnage de fin de semaine de la fête du travail

«Écoutez, vous ne pouvez jamais avoir assez de quarts», a déclaré l’entraîneur-chef des Dolphins, Brian Flores, après que l’équipe a libéré Josh Rosen parce que… ils avaient trop de quarts. Cette décision, l’une des centaines dans la NFL alors que les équipes réduisent leurs effectifs de 80 à 53 joueurs avant la semaine 1, intervient seulement 16 mois après que les Dolphins aient échangé des choix de deuxième et de cinquième tours pour l’ancien premier tour.

«En apparence, libérer un jeune quart-arrière« immensément talentueux »avec un contrat de recrue très raisonnable semble difficile à expliquer», a noté Joe Schad du Palm Beach Post. «Nous sommes sur le point d’entrer dans une saison au cours de laquelle le COVID-19 pourrait avoir autant d’impact sur une équipe qu’une blessure.»

Voici un tracker pour toutes les coupures d’alignement ce week-end.

Criminel dans la nature

C’est ainsi que l’entraîneur-chef des Nuggets, Mike Malone, a décrit la politique de la NBA sur les restrictions familiales dans la bulle.

Alors que la bulle se rétrécit avec seulement huit équipes restantes entrant dans les matchs de ce week-end, la ligue a permis aux familles des joueurs d’entrer dans les limites restreintes d’Orlando. Les familles des entraîneurs, cependant, ne sont toujours pas autorisées.

Lors d’une séance médiatique vendredi, un jour avant que les Nuggets affrontent les Clippers dans le deuxième match de leur série de demi-finales de la Conférence occidentale, Malone a critiqué la politique, la qualifiant de «criminelle par nature».

«Je dis: ‘Honte à vous, NBA.’ C’est fou “, a déclaré Malone.” Ma famille me manque, et je pense que je parle pour moi, pour mes entraîneurs et probablement tous les entraîneurs ici. Soixante jours et ne pas avoir le privilège de faire venir ma famille ici, pour moi, est de nature criminelle, et cela ne devrait pas être. “

Même les arbitres sont autorisés à amener un invité dans la bulle.

Une autre décision holistique

«C’est une décision holistique», a déclaré le commissaire du Big Ten, Kevin Warren, le mardi 11 août, tout en annonçant l’annulation des sports d’automne. «Il y a trop d’incertitude maintenant pour que nous nous sentions à l’aise d’aller de l’avant et d’avoir des sports d’automne dans le Big Ten. Nous devons simplement faire constamment ce qu’il faut d’un point de vue médical pour nous assurer que nos étudiants-athlètes bénéficient d’un environnement à la fois sain et sûr.

C’était un choix de mots parfait pour le premier commissaire. Warren mérite des critiques pour ses messages déroutants, son manque de transparence et le processus litigieux derrière l’annulation des sports d’automne, mais il ne mérite pas de critiques pour avoir expliqué la décision il y a trois semaines. C’était holistique, au sens philosophique, et non médical, évidemment.

La vue d’ensemble de l’athlétisme Big Ten est plus que la somme des milliers de petites images dans et autour des 14 institutions membres. La décision, nous l’espérons, a été prise dans le meilleur intérêt des athlètes, et non de ceux qui gagnent des millions de dollars avec des athlètes universitaires non rémunérés. La décision a été prise dans le meilleur intérêt d’un pays qui se pisse sur lui-même pendant une pandémie mondiale. Trois semaines plus tard, Warren a une autre décision «holistique» à prendre, bien que celle-ci soit beaucoup plus facile et beaucoup plus importante.

