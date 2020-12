13h19: Verstappen, qui part aujourd’hui de la pole, a encore des options mathématiques pour être finaliste au monde. Pour le moment, son meilleur résultat en Formule 1 était troisième la saison dernière et la précédente.

13h14: Ainsi est le classification des pilotes en l’absence de la dernière course de la Coupe du monde:

1. Lewis Hamilton – 332 points

2. Valtteri Bottas – 205 points

3. Max Verstappen – 189 points

4. Sergio Pérez – 125 points

5. Daniel Ricciardo – 112 points

6. Charles Leclerc – 98 points

7. Carlos Sainz – 97 points

8. Alexander Albon – 93 points

9. Lando Norris – 87 points

10. Lance Stroll – 74 points

11. Pierre Gasly – 71 points

12. Esteban Ocon – 60 points

13. Sebastian Vettel – 33 points

14. Daniil Kvyat – 32 points

15. Nico Hulkenberg – 10 points

16. Kimi Räikkönen – 4 points

17. Antonio Giovinazzi – 4 points

18. George Russell – 3 points

19. Romain Grosjean – 2 points

20. Kevin Magnussen – 1 point

21. Nicholas Latifi – 0 point

22. Jack Aitken – 0 point

23. Pietro Fittipaldi – 0 point

13h10: Bonjour et bienvenue dans la narration du Grand Prix d’Abu Dhabi sur OKDIARIO!

Lors de la dernière course de 2020, et pour la première fois cette saison, une Mercedes ne partira pas de la pole. Reste à voir si Verstappen, généralement plus favorable le dimanche que le samedi, parvient à conserver la première position à partir de laquelle il s’élancera du Grand Prix d’Abu Dhabi. C’est quelque chose qu’ils essaieront tellement d’éviter Bottas, qui vient en second, comme Hamilton, ce qui en fait la troisième.

Dans le cas de Valtteri Bottas, il cherche à se défendre après George Russell dépeindra sa performance devant Mercedes à Bahreïn. Celui qui revient à Abu Dhabi après avoir été remplacé lors du précédent grand prix par Russell en raison de son positif pour le coronavirus est Lewis Hamilton. Le septuple champion veut terminer la saison en battant ses records et cherchera sa 96e victoire en Formule 1 sur le circuit de Yas Marina.

Carlos Sainz, quant à lui, partira sixième aujourd’hui à Abu Dhabi. Lui et son partenaire, Lando Norris, qui sort quatrième, cherchera aujourd’hui à battre 10 points à Racing Point afin que McLaren puisse terminer troisième de la Coupe du monde des constructeurs. Pour le moment il commence avec un avantage, Balade Lance sort huitième et Sergio Perez fait durer. Neuvième, derrière Stroll, sort Leclerc, qui sera le coéquipier de Carlos Sainz la saison prochaine et que l’Espagnol peut également battre au classement des pilotes. Pour ce faire, vous devez tracer une différence d’un seul point.