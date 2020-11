12h12: Verstappen, n’a plus d’options pour être champion du monde, arrive troisième et son partenaire Albon, sixième.

12h10: Bonjour et bienvenue à la narration en direct du Grand Prix d’Émilie-Romagne sur OKDIARIO!

Valtteri Bottas débutera le Grand Prix d’Émilie-Romagne en pole. Le pilote finlandais devra marquer et que Hamilton, qui arrive deuxième, ne gagne pas pour éviter qu’il soit proclamé vice-champion. Celui qui sera proclamé champion de la Coupe du monde des constructeurs à Imola est Mercedes si entre Bottas et Hamilton ils ajoutent 12 points.

Carlos Sainz Il aura besoin d’un autre départ spectaculaire pour revenir, car il prendra le départ du Grand Prix d’Émilie-Romagne en dixième position derrière son coéquipier. Lando Norris. Si Imola n’a pas été une piste appropriée pour McLaren, Renault n’a pas eu plus de chance. Même si Ricciardo a terminé cinquième du classement, Esteban Ocon sortira douzième. Les pilotes Racing Point, pour leur part, Sergio Perez Oui Promenade, ils sortiront respectivement onzième et quinzième.

Comme d’habitude chez Ferrari, Leclerc entré Q3 et Vettel non, donc le Français partira septième et le pilote allemand quatorzième. La surprise de la séance de qualification pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne a été Pierre Gasly, quatrième avec l’AlphaTauri. C’était aussi une bonne séance pour son partenaire, Kvyat, qui partira huitième devant les McLaren de Norris et de Carlos Sainz.