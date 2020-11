14h54: VerstappenDe son côté, il tentera d’affirmer qu’il part de la zone propre pour gagner une place au départ et se battre pour la victoire au Grand Prix de Bahreïn.

14h49: En ce qui concerne la lutte pour la victoire, Bottas, qui sort en deuxième essaiera de dépasser Hamilton a la sortie.

14h44: Les pilotes de Point de course quittent aujourd’hui cinquième et treizième, ceux de Renault sixième et septième, ceux de McLaren neuvième et quinzième et onzième et douzième de Ferrari.

14h40: Dans la lutte pour la troisième position du championnat du monde des constructeurs, Point de course avantage dans 20 points à McLaren, dans 33 à Renaulty dans 39 à Ferrari.

14h35: Tandis que Vettel Oui Leclerc Ils étaient troisième et quatrième en Turquie, Ferrari a pris du recul à Bahreïn et partira respectivement onzième et douzième.

14h30: Une voiture plus lente à laquelle Carlos Sainz devrait pouvoir dépasser au départ est Williams de Russell, qui sort aujourd’hui quatorzième. Ce sera plus difficile avec Racing Point de Promenade, qui sort treizième ou avec les deux Ferrari.

14h25: Pour sa part, Andreas Seidl, chef de l’équipe McLaren, était plus optimiste et se souvenait Carlos Sainz qui auront des voitures plus lentes devant.

14h20: Sur vos options pour le Grand Prix de Bahreïn, Carlos Sainz a commenté: “Les choses sont très compliquées car le top 10 sortira sur le pneu moyen et nous n’avons aucun avantage. Un ensemble de pneus moyens peut ne pas être en mesure de l’utiliser car il est avec les roues bloquées et peut-être qu’il a des avions bloqués. Si nous avons perdu ce pneu moyen, cela nous laisse avec un minimum d’options. je suis très en colère».

14h15: La colère de Carlos Sainz après la séance de qualification d’hier, c’était remarquable: «Les pannes mécaniques ne sont pas de la malchance, mais ils se produisent en compétition et en Formule 1. Mais s’il y a un jour qui ne pouvait pas passer, c’était aujourd’hui», A commencé à dire les Espagnols dans Movistar.

14h10: Bonjour et bienvenue à la narration en direct du Grand Prix de Bahreïn à OKDIARIO, la course qui débutera aujourd’hui à 15h10.

Après avoir été proclamé sept fois champion en Turquie, Lewis Hamilton cherchera à augmenter encore ses records au Grand Prix de Bahreïn. Sur cette piste il a réalisé la 98e pole de sa carrière et cherchera sa 95e victoire. Il faudra voir si maintenant que le Britannique a déjà le titre en poche, Bottas, qui arrive deuxième derrière lui, a des options pour se battre pour la victoire. Ou oui Verstappen, ce qui fait de lui le troisième, peut tenir tête à la Mercedes.

Comme lors du dernier grand prix, Carlos Sainz part de la quinzième position. Alors qu’en Turquie il a fait un retour spectaculaire à la cinquième place, le natif de Madrid n’est pas aussi optimiste pour Bahreïn, où il aura un train de pneus moyens de moins que ses rivaux après avoir filé en qualifications.

Une autre attraction de la course sera la lutte pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs. Renault est tombé à la cinquième place en Turquie mais ses pilotes, Ricciardo Oui Ou avec, ils sortiront respectivement sixième et septième. Devant eux, Sergio Perez, commencera le Grand Prix de Bahreïn à partir de la cinquième place. Son coéquipier à Racing Point, qui est la troisième équipe du championnat du monde des constructeurs, partira treizième; tandis que les pilotes McLaren, Lando Norris Oui Carlos Sainz, ils le feront neuvième et quinzième.