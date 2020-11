6/25. Morbidelli il continue deuxième, assurant le finaliste. Alex Rins, 9, ce serait le troisième depuis Quartararo est 8e. Cela le contrôle.

5/25. Continuez à battre vos propres records Oliveira en tant que leader de course. Alex Rins il est déjà 16e.

4/25. Comment va Oliveira! Le portugais marque une époque de 1: 39 912 et est déjà à deux secondes de Morbidelli.

3/25. Mir avait parcouru un long chemin et failli tomber! Il avait avancé de neuf positions mais a été touché par Zarco et il est encore loin derrière.

2/25. J’ai franchi la ligne d’arrivée et Oliveira ça va comme un coup! Comme vous pouvez le constater, les Portugais sont chez eux. En volant. Morbidelli, Miller et Cruthlow ils le suivent.

1/25. LE GRAND PRIX PORTUGAL COMMENCE!

14:55. Seulement cinq minutes avant le début du Grand Prix du Portugal!

14:50. Joan Mir, déjà champion du monde de Moto GP, partira dix-neuvième aujourd’hui. Il devrait donner une course avec de nombreux dépassements.

14:45. Yeux sur Alex Rins, avec des douleurs à l’épaule, et c’est la clé du titre de constructeur de Suzuki.

14:40. C’est la première fois que le MotoGP est couru sur ce circuit. Tout peut arriver dans cette finale de Coupe du monde.

14:35. Valentino Rossi Il partira en 17e position au Portugal, sa pire qualification de la saison. En fait, le pilote italien a déclaré: «Je ne suis pas faible à cause du COVID-19; Je suis juste lent.

14h30. Ainsi est le classification maintenant et la lutte pour lui finaliste et la troisième place au championnat du monde Moto GP

2. Franc Morbidelli: 142 points.

3. Alex Rinçages: 138 points.

Quatre. Maverick Viñales: 127 points.

5. Fabio Quartararo: 125 points.

6. Andrea Dovizioso: 125 points.

14:20. Dans Moto 2, qui vient de finir, a été proclamé champion du monde Enea Bastianini, après être entré cinquième au Portugal. La course a été gagnée Remy Gardner.

14:10. Avant cette course, en Moto 3 l’espagnol a été proclamé champion Albert Arenas après une course de vertiges et de nombreux nerfs dans lesquels tout pouvait arriver.

14h00. Bonsoir! Bienvenue dans ce direct de Grand Prix MotoGP du Portugal 2020. Dans une heure, ça commence à Portimao la dernière course de la saison pour la moto la plus exigeante et vous pourrez suivre son évolution en direct tour par tour à partir de OKDIARY.

L’Espagnol Joan Mir champion de GP de Moto dans le dernier Grand Prix de la Communauté valencienne mais dans celui-ci, au Portugal, il reste à décider qui sera le finaliste et qui occupera la troisième place dans un championnat court et très disputé de bout en bout.

Morbidelli, Rins, Viñales et Quartararo Ce sont les hommes qui ont des options pour terminer après ce Grand Prix dans les deux positions libres du podium.