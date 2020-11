10h29: Carlos Sainz a récemment reconnu qu’il avait l’intention de participer aux côtés Fernando Alonso lors des tests de fin de saison à Abu Dhabi: «Ce n’est un secret pour personne que je serais intéressé à essayer la Ferrarimais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend des intérêts des équipes, qui doivent s’entendre, et de la FIA. Une journée et demie pour préparer une saison est pratiquement impossible, ce sera très compliqué, tout comme ce sera fait à Fernando et Ricciardo».

10:25: Il y a actuellement de faibles pluies à Istanbul.

10h20: Sur vos options pour le Grand Prix de Turquie, Carlos Sainz Il a ajouté: “Bien que vous ne puissiez rien faire avec les réglages, nous sommes prêts pour demain mais il est très difficile pour nous de réchauffer les pneus, presque plus que toute autre équipe, et sous la pluie, nous savions que ce serait difficile, maintenant. il faut attendre demain et s’il fait sec on peut récupérer un peu».

10:16: Après une séance de qualification où il était treizième, bien qu’il ait été sanctionné de trois places, Carlos Sainz Il a déclaré: «Les qualifications ont été très rares bien sûr, avec peu d’adhérence sur la piste. Nous avons passé toute la qualification à essayer de trouver le bon pneu et J’ai réalisé au milieu de la séance que nous nous sommes trompés avec l’entracte et puis nous avons été meilleurs avec l’extrême mais ne nous a pas laissé plus de temps, mais c’est ce que c’est, un peu erreurs de stratégie». «Nous n’avons pas pu réchauffer le pneu comme nous le voulions, jamais de ma vie je ne suis resté six secondes dans l’eau».

À Carlos Sainz Il devra revenir aujourd’hui au Grand Prix de Turquie pour être dans les points. Après qu’un mauvais choix de pneus l’a empêché de se qualifier pour la Q3, le madrilène a été sanctionné de trois positions pour entrave. Sergio Perez, donc il sortira seizième et non treizième à Istanbul. Étonnamment, il démarrera en premier sur ce circuit Balade Lance, qui a remporté la première pole de sa carrière devant Verstappen, qui était deuxième, et de Sergio Perez, qui était troisième. La course commencera à 11:10 heures.

Dans le Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton, qui partira sixième, aura la possibilité de se proclamer sept fois champion du monde de Formule 1 égalant ainsi Michael Schumacher. Pour cela, vous aurez besoin Bottas, qui s’est classé neuvième, n’a pas ajouté 8 points de plus que lui. En ce qui concerne la Coupe du monde des constructeurs, Renault est troisième avec une avance d’un point sur Racing Point et McLaren. Alors que Racing Points partira premier et troisième, Renault partira cinquième et septième. La McLaren, quant à elle, onzième et seizième.

Reste à voir quelles performances affichent les Racing Points, et il semble que le Grand Prix de Turquie soit une course très favorable pour les Red Bulls. Verstappen a dominé les essais libres 1, 2 et 3, ainsi que Q1 et Q2 et vise à dépasser Stroll à Istanbul. Son coéquipier, Alex Albon, partira quatrième, confirmant la bonne performance de l’équipe autrichienne sur ce circuit.