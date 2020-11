Mercedes a ajouté sa septième Coupe du monde des constructeurs consécutive grâce à un nouveau doublé, le cinquième de la saison. Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d’Émilie-Romagne devant Valterri Bottas et pourrait devenir sept fois champion de Formule 1 en Turquie. Derrière ces deux pilotes est resté Ricciardo, qui a remporté le deuxième podium pour Renault cette année. Carlos Sainz, pour sa part, il a terminé septième à Imola.

Bottas a débuté le Grand Prix d’Émilie-Romagne en pole et s’est imposé en première position grâce à un bon départ. Contrairement au finnois, Hamilton s’est mal passé et j’ai vu comment Verstappen J’étais en avance sur lui. Cependant, le Britannique a décidé d’arrêter les stands beaucoup plus tard que les deux, ce qui lui a permis de se classer premier. Les problèmes ont ainsi été transférés à son partenaire, qui a été surmonté par Max Verstappen après une erreur. Cependant, le Néerlandais a dû abandonner en raison d’un problème avec son pneu.

Même si Sergio Perez Troisième à dix tours de la fin, la sortie de la voiture de sécurité a encouragé le Mexicain, et de nombreux autres pilotes, dont Carlos Sainz, à entrer dans les stands pour chausser des pneus tendres. Ricciardo, quant à lui, est resté sur la piste avec le dur et a grimpé en troisième position, puisqu’il s’est défendu bec et ongles malgré les attaques d’un Kvyat c’était quatrième. Sergio Pérez a finalement terminé cinquième et Leclerc sixième. Derrière Carlos Sainz, septième, ont été son coéquipier, Lando Norris, Raikkonen Oui Giovinazzi.

Classement du Grand Prix d’Émilie-Romagne

CLASSIFICATION FINALE 🏁 @ MercedesAMGF1 remporte le septième titre de constructeur consécutif 🏆 Un autre podium pour @danielricciardo 👏 # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/G9yaZmpr9k – Formule 1 (@ F1) 1 novembre 2020

Voici comment le classement des pilotes du Championnat du monde de Formule 1

1. Lewis Hamilton – 282 points

2. Valtteri Bottas – 197 points

3. Max Verstappen – 162 points

4. Daniel Ricciardo – 95 points

5. Charles Leclerc – 85 points

6. Sergio Pérez – 82 points

7. Lando Norris – 69 points

8. Carlos Sainz – 65 points

9. Alexander Albon – 64 points

10. Pierre Gasly – 63 points

11. Lance Stroll – 57 points

12. Esteban Ocon – 40 points

13. Daniil Kvyat – 14 points

14. Sebastian Vettel – 18 points

15. Nico Hulkenberg – 10 points

16. Kimi Räikkönen – 4 points

17. Antonio Giovinazzi – 4 points

18. Romain Grosjean – 2 points

19. Kevin Magnussen – 1 point

20. Nicholas Latifi – 0 point

21. George Russell – 0 point

C’est ainsi que se déroule le classement des constructeurs du championnat du monde de Formule 1

1. Mercedes – 479 points

2. Red Bull Racing – 226 points

3. Renault – 135 points

4. McLaren – 134 points

5. Racing Point – 134 points

6. Ferrari – 103 points

7. Alpha Tauri Honda – 89 points

8. Ferrari Alfa Romeo Racing – 8 points

9. Haas F1 Team – 3 points

10. Williams – 0 point