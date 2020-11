Une action des Promesses de Valladolid-Covadonga

Al Covadonga n’est pas accompagné de fortune lors de sa première dans Second B. L’équipe entraînée par Fermín a fait beaucoup de mérites pour avoir ajouté un point, mais, après quatre matchs disputés, elle reste à zéro. Le match d’aujourd’hui est un bon exemple de ce qui arrive à l’équipe d’Oviedo. Dès la première minute, dès la première arrivée, la filiale de Valladolid a pris les devants au tableau de bord. A partir de là, le jeu était plus du côté de Cova, qui avait des chances de marquer et qui a réalisé l’égalisation grâce à Martón à la 32e minute après une bonne passe de Míchel Secades. Mais, quand il semblait que les hommes de Fermín allaient aller aux vestiaires avec un tirage au sort, Martón lui-même a commis un penalty qui a servi à Valladolid Promises pour reprendre l’avantage (2-1).

A la sortie des vestiaires, à la 53e minute, la filiale de Pucelano a de nouveau frappé (3-1), mais malgré tout, Covadonga s’est battue jusqu’au bout pour couper les distances et dessiner et était sur le point de l’atteindre. À la 60e minute, Jaime a profité d’un penalty pour porter le score à 3-2 et laisser le match ouvert. Et c’est l’équipe d’Oviedo qui a dominé et a eu les meilleures chances. Le premier, à la 67e minute, le plus clair, puisque c’est une pénalité que cette fois Jaime lui-même n’a pas réussi à transformer. En 85, Sergio Ríos avait un autre très clair, mais son tir toucha le poteau. Une minute plus tard, Javi Martón en avait un autre et il n’avait pas raison non plus. Il a continué à essayer la boîte de carbayón jusqu’à ce que l’arbitre signale la fin.