Covid frappe durement le football dans la boue

On dit souvent que le football est le sport du peuple. Cela suscite des passions, déplace beaucoup d’argent et provoque des désagréments et du bonheur. Mais tout le football n’est pas le même. Il y a celui du haut, celui avec les idoles, où la règle des droits de télévision et les joueurs se déplacent comme des rock stars. Et puis il y a celui du bas, celui des gens ordinaires, où un président négocie un transfert et fait immédiatement la lessive, où chaque euro est compté pour payer l’électricité et où les joueurs doivent équilibrer leurs horaires pour équilibrer le ballon. avec le travail qui les nourrit. C’est ce football, le modeste, que le coronavirus a frappé presque sans pitié, laissant les comptes des clubs tremblants. Pour eux, jouer sans public est synonyme de ruine: leurs revenus dépendent du box-office, des partenaires et des tirages lors des pauses des jeux. La troisième division est revenue ce week-end à huis clos après une pause de trois matchs. Il contient une infinité d’histoires. Des gens avec une vraie passion pour qui le covid est un avant et un après. Des joueurs qui ont dû quitter le football, des entraîneurs débordés, des utilleros qui maintenant lavent les vêtements à 60 degrés à cause du protocole et des directives historiques et des fans pour qui le week-end du ballon est la vie et maintenant tout est plus triste . LA NUEVA ESPAÑA raconte six de ces histoires réparties dans toute la géographie asturienne. Il y a les deux Marios, Bujanda et Sánchez, qui ont été contraints de raccrocher leurs chaussures à l’avance. Les deux gèrent leur propre entreprise et confrontés au risque de contracter la maladie, de devoir se mettre en quarantaine et d’être contraints de fermer, ils ont décidé de réduire leurs pertes, même si cela leur a coûté. Il y a aussi Domingo González, l’homme utilitaire de Lenense, qui taquine ses joueurs en cachant leur âge. Il dit que le covid ne l’a pas beaucoup changé, mais qu’il doit maintenant laver les vêtements à 60 degrés. Alberto Álvarez est toujours au pied du canyon, qui est joueur de Gijón Industrial et forme également l’équipe alevín. Il doit combiner son activité sportive avec ses études supérieures en informatique, qu’il souhaite ajouter au génie mécanique qu’il possède déjà. Les femmes ne manquent pas dans le football régional modeste, de plus en plus présent. Il y a Josefa Rubio, leader de la loyauté, qui ne peut plus voyager avec son équipe à cause du covid. Et Adoración Sánchez, Dori, une photographe de Tuilla, qui espère à nouveau photographier des gens sur le terrain et, surtout, sans masque. Ce sont les visages du football de boue, que le covid a frappé durement.

L’histoire de Mario Bujanda (Oviedo, 32 ans) se déroule entre deux des secteurs les plus touchés par la pandémie: le sport et le commerce. Bujanda, un patronyme basque, a pris une décision difficile cet été: quitter le football après 26 ans de pratique intense dans diverses équipes asturiennes. Sa dernière équipe était San Claudio, Preferente. Bujanda dirige un magasin de vêtements dans le centre d’Oviedo et vit avec ses parents, tous deux en danger. Il fallait choisir. «Quitter le football après tant d’années a été une décision très réfléchie. D’un côté, il y a le business: si je dois garder l’isolement à cause du covid, je dois fermer. Et d’autre part, il y a la famille et le risque qui peut arriver avec moi en jouant tous les week-ends », explique Bujanda. «Le football était mon quotidien et c’est un mode de vie. C’est un sport qui crée une atmosphère de camaraderie. Je n’ai plus ça », souligne-t-il. Désormais, avec la situation actuelle, Bujanda n’a ni football ni entreprise ouvertes en raison des restrictions de la Principauté. Son magasin a deux ans et demi et va de mieux en mieux: “Voyons si nous pouvons en sortir.”

Les sentiments de Josefa Rubio (Cornellana, Salas), avec près de 70 ans et plus de 30 ans au pied du canyon avec Lealtad, se résument en une phrase: “Prends-le fatal, mais fatal à fatal”. Josefa est quelque chose comme la polyvalente du club malien, en Second B. Elle est une directive (vocale), mais bien plus que ça: blanchisseuse, couturière, nettoyeuse et, sauf pour marquer des buts, tout ce qu’il faut. Une institution entière dans le club du village. Josefa doit adopter un profil plus bas dans la vie quotidienne du club en raison de la pandémie, même si heureusement pour sa santé mentale, elle peut continuer à se rendre aux Caleyes pour regarder les matchs de fidélité. Sans le covid, j’irais aussi à des réunions loin de chez moi, qui au lieu de cela continue passionnément avec la radio à mon oreille et souffre beaucoup. Josefa montre son inquiétude pour l’avenir économique de Lealtad – «cela pourrait être une ruine» – et déplore l’ennui hebdomadaire – «Je ne sais plus quel jour de la semaine je vis, ils sont tous pareils». Ils sont tous pareils, répète-t-il avec un sourire, sauf lorsqu’il joue sa loyauté. “Je les aime juste beaucoup.”

Mario Sánchez (Avilés, 28 ans) ne le savait pas à ce moment-là, mais quand le covid ressemblait encore à un conte chinois lointain et que les masques n’étaient utilisés que dans les salles d’opération, il a joué son dernier match de football avec le stade d’Avilés, en troisième Division. Son plan après la suspension de l’année dernière était de continuer à concourir cette saison, mais tout tournait au même rythme que la pandémie augmentait en intensité dans les Asturies. Le motif? Strictement travail. «J’ai une clinique de physiothérapie à Avilés et je la dirige seule. Je ne peux pas risquer de le fermer si je dois le mettre en quarantaine. C’était du football ou du travail et la décision m’a coûté, mais c’était pour le mieux », admet Sánchez. La clinique a presque deux ans et la combiner avec le football était toujours accessible, mais pas tant avec le virus: «Je n’ai même pas envisagé la possibilité de la quitter en mars, il semblait même possible de jouer cette saison. C’est dommage, mais je n’avais pas le choix car le risque était énorme ». Sánchez se retrouve avec la bonne santé de sa clinique et les souvenirs d’une longue carrière dans le modeste football régional.

“Prendre des photos de personnes masquées est horrible.” Il est dit par Adoración Sánchez (Anieves, 60 ans), «Dori» pour tout le monde, mais surtout pour Tuilla. Dori est une sorte d’oiseau rare dans le football régional: elle immortalise sa Tuilla depuis près d’une décennie. Le covid a momentanément éteint son appareil photo. «Je vis assez enfermé parce que je suis une personne à risque. Je sors me promener et faire du shopping, rien d’autre. Je m’ennuie vraiment et le football me manque », admet Dori, qui a subi une greffe de rein il y a huit ans et qui a souffert de nombreux problèmes de santé tout au long de sa vie. La photographe suit la vie quotidienne du club à travers son mari, Fredo, qui est le vice-président. «Il me dit tout. Il s’assure que les enfants réussissent bien. Cela les amène à la fièvre ». Dori espère que la tempête se calmera, et que les câlins reviendront à El Candín, le domaine de Tuilla, bien qu’elle prévienne: «Tout est fatal. Sans public, nous n’avons même pas à payer les arbitres ». Il enregistre quelques photos post-pandémiques qu’il a pu prendre et termine par une réflexion intéressante: «Quand on les verra dans quelques années on va halluciner».

Lorsque Domingo González a pris sa retraite anticipée de la mine, un manager de Lenense a fait une demande qui allait changer sa vie: “Pourquoi ne viens-tu pas ici?” Et Domingo est parti. «Mon garçon est entré dans la première équipe dès la jeunesse et ma femme m’a encouragé. Il m’a dit d’y aller, comme ça je ne me serais pas tellement ennuyé à la maison. ” C’était il y a 22 ans. Depuis lors, sous la position d’homme utilitaire, Domingo a été un joueur polyvalent pour l’humble club de Pola de Lena, qui joue en troisième. Le covid a changé les mécanismes de son travail quotidien, mais le vétéran se corrige. «Les joueurs ne peuvent pas utiliser le vestiaire et doivent se changer à l’extérieur, ce n’était pas la chose habituelle. Nous continuons à laver leurs vêtements, maintenant à 60 degrés, ce que le protocole exige », explique Domingo. L’homme utilitaire, toute positivité, essaie de voir le verre à moitié plein. «Avant, j’allais sur le terrain tous les jours à 9h30 et maintenant, comme tout est arrêté, j’y vais une heure plus tard. Espérons que nous nous en sortirons ensemble. Les gamins sont jeunes et ont du courage: ils sont du genre à se mouiller s’il pleut », dit Domingo, qui rend folle l’équipe de Lenense en cachant son âge. Dépasse 70 ans.

Le week-end, vous pouvez concourir en tant que joueur, mais pas en tant qu’entraîneur. Alberto Álvarez, «Chopa» (Gijón, 9-24-1990), attaquant de Gijón Industrial en troisième division, travaille également comme entraîneur dans les catégories inférieures du club, dirigeant la jeunesse Fabril et l’école de football féminin de Calzada. Ingénieur mécanique et étudiant d’un diplôme supérieur en informatique, il vit une dualité dans le sport. “On a déjà vu des annulations de matchs en troisième pour des infections et la situation semble déplorable”, explique l’homme de Gijón. “Chopa”, surnom qui vient de sa passion pour la pêche, est lié à l’Industriel depuis toute une vie, dont il est une équipe de jeunes. «J’adore le football et regarder les enfants apprendre. L’essentiel est désormais de leur faire prendre plaisir à s’adapter à cette nouvelle situation », explique-t-il. Entraînez-vous sur la piste Lauredal et sur le terrain d’El Frontón. A quelques mètres se trouve Santa Cruz, où il s’entraîne lui-même avec la troisième équipe. «Au début, il y avait des collègues qui ont changé dans la voiture et même maintenant, nous n’utilisons pas tous les douches par précaution. Cela, après une séance d’entraînement sous la pluie et presque l’hiver, c’est dur », dit-il.