Dans ces conditions, Dans le cas de ne pas s’être présenté au jeu, l’Oviedo Femenino a été exposé à une sanction économique qui, en raison de ce qui est arrivé à d’autres clubs dans des cas similaires, serait de 1000 euros.. De plus, il perdrait le match, se verrait soustraire deux points et, si cela se reproduisait, il serait expulsé de la compétition, relégué et ne pourrait être relégué qu’à la fin de la saison 2022-23. Ainsi, l’Oviedo Femenino s’est senti obligé par la Fédération de jouer et s’est rendu à Gijón avec l’intention de le faire.

Le problème est qu’à partir de là, le ballon est passé dans le camp adverse, Gijón Handball, qui, connaissant la situation dans laquelle son rival arrivait, a décidé de ne pas jouer le derby en raison du risque que certains des joueurs d’Oviedo Femenino pourraient avoir été infecté par son partenaire. Donc, C’est désormais l’équipe de Gijon qui est exposée à une sévère sanction dans une compétition où presque aucun joueur ne vit du handball. Le président du club de Gijon, Óscar Fernández, est clair que la priorité «est la santé» et raconte tout ce qui s’est passé hier: «Oviedo Femenino nous communique à 10h15 qu’il a un point positif dans l’équipe et Il nous demande si nous acceptons de reporter le match. Ils nous disent qu’ils essayaient de parler à la Fédération espagnole de ne pas jouer, et nous leur avons dit que non seulement nous étions d’accord, mais que nous considérions cela comme le plus approprié. Mais, apparemment, ils ne pouvaient pas présenter les exigences que la Fédération exige pour reporter un match, et comme ils n’avaient pas la permission, ils voulaient jouer. Nous avons parlé avec l’entraîneur et les joueurs et ils n’ont pas accepté de jouer. Le club soutient cette décision car la première chose est la santé ».

Óscar Fernández – Président de Gijón Handball

Fernández considère que «la Fédération a un protocole très exigeant pour suspendre un match»: «Elle demande six points positifs. Et pas seulement cela, mais les points positifs doivent être documentés et Oviedo n’a pas encore le certificat. La Fédération est déterminée à réaliser tous les jeux et au final il y a de nombreux intérêts en jeu, mais nous veillons à la santé de nos athlètes et soutenons leur décision », insiste le président. Et c’est que les joueurs du club de Gijon, qui ont dans de nombreux cas des obligations professionnelles, n’étaient pas prêts à prendre des risques.

Déclaration d'Oviedo Women's Handball concernant la suspension du match d'aujourd'hui à Gijón

La question est maintenant de savoir ce qui va se passer et si la Fédération espagnole sanctionnera Gijón Handball. Selon Manuel de la Cámara, président de la Fédération asturienne, le plus probable est oui: “Ce qui compte, ce sont les procès-verbaux des arbitres et ce qu’il dit, c’est que Gijón Handball ne voulait pas jouer.” De la Cámara comprend que “la santé passe avant tout et que les joueurs avaient peur”, mais il est à craindre qu ‘”il y aura une pénalité parce que ce sont eux qui ont refusé de jouer contre les critères de la Fédération et cela va à la masse. C’est ça le problème”.

Manuel de la Cámara – Président de la Fédération asturienne de handball

De la Cámara avait précédemment averti les équipes que, même si elles signaient un document dans lequel elles déclaraient accepter de reporter le match, ce document ne valait rien: «Les équipes ne sont personne pour reporter les matches, c’est quelque chose qui ne dépend que de la Fédération espagnole ». Et, par conséquent, il est “très difficile” de trouver une solution.

Manolo Díaz – Entraîneur de handball féminin d’Oviedo

De Oviedo Femenino, leur entraîneur, Manolo Díaz, qui était également l’entraîneur de Gijón Handball, défend la performance de son club: «Nous n’avons eu d’autre choix que de venir nous présenter pour jouer; vous devez vous en tenir à ce qui est marqué par la Santé et la Fédération espagnole et c’est ce que nous avons fait ». Selon lui, c’était le seul moyen qui leur restait: “Nous devons suivre les directives de ceux qui régissent la compétition, que nous soyons d’accord ou non.” Le club d’Oviedo, dans un communiqué, assure qu’il “respecte” la décision de Gijón Handball et ajoute que “la Fédération espagnole nous a confirmé par téléphone et par écrit (la communication finale est arrivée à 10 h 47) qu’elle n’autorise pas le report demandé “ pour ne pas avoir prouvé le concours d’une juste cause ”».