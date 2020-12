Ces caméras sont comme le télescope de Galileo, et de nombreux gestes que nous voyons lors des matchs de football ne sont pas très différents des taches solaires. Le télescope pris João Felix faire des visages d’enfant en colère après que son entraîneur l’ait remplacé dans le match Real Madrid-Atlético de Madrid. Tout n’est pas parfait dans le club de Simeone, qui semblait lancé cette saison pour conquérir la League of Stars.

Je suppose que l’herbe des terrains de football ne réagit pas au manque de public dans les gradins en sécrétant des toxines toxiques, comme dans le film inquiétant “The Incident”, qui oblige les footballeurs à se comporter d’une manière qui embarrasserait les enfants qui ils jouent au football dans une cour d’école. Ce ne sont pas les toxines toxiques, c’est l’insoutenable arrogance de João Félix qui fait du footballeur portugais une rock star qui fait de petites grimaces quand son cul embrasse les stands des remplaçants.

Ce ne sont pas les toxines toxiques, c’est le géocentrisme ridicule de João Félix qui oblige un footballeur qui est loin de pouvoir manger à la même table que Messi à montrer sa colère au monde sachant que ce monde regarde. Ce ne sont pas des toxines toxiques, c’est une perception déformée de l’univers footballistique qui a conduit João Félix à offrir plus de spectacle dans les gradins d’Alfredo Di Stéfano que sur le terrain. João Félix, Luis Suarez et Saúl Ñíguez, gênants après avoir été remplacés par Simeone, sont des spots sur le Soleil, des satellites autour de Jupiter et des cratères sur la Lune. Mais le télescope n’est pas à blâmer.

Les stoïciens ont affirmé qu’agir c’est décider, de sorte que nous devons tous savoir si ce que nous allons faire est convenable ou non. Peu importe que João Félix ne soit pas stoïque. Il est footballeur pour l’Atlético de Madrid. Et vous devez savoir si ce que vous faites est bon ou non pour votre équipe car vos actions sont déjà une décision. Est-il pratique pour un footballeur d’élite de quitter ses spots, ses satellites et ses cratères en vue du télescope Galileo? À présent, nous savons tous que le football n’est pas parfait et n’est même pas proche de ce dont les fans de football rêvent tout simplement. Mais le football sans public et avec l’insupportable VAR qui vérifie tout jusqu’à ce que la nausée soit déjà suffisamment déprimante, nous n’avons donc pas besoin d’enfants qui décident d’agir sans penser à leurs fans, à leur entraîneur et à leurs coéquipiers.

Le philosophe Rejets il était aussi très arrogant, et pouvait être très désagréable pour ceux qui lui déplaisaient (après s’être disputé avec Pascal sur l’existence du vide dans la nature, il a dit que le seul vide était celui dans la tête de Pascal). Mais c’est Descartes qui a dit “je pense, donc j’existe”, tandis que João Félix est le footballeur qui frappe un objet dans les gradins pour montrer qu’il existait dans un match où il n’a pas été vu. Ce n’est pas pareil.

Il y a des taches solaires et des cratères sur la Lune, mais ils ne devraient jamais attirer l’attention des télescopes de football parce que le football, les amis, se joue sur l’herbe.