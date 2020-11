Ligue espagnole



Cravate à La Cerámica! Le Real Madrid ne pouvait pas avec Villarreal de Bacca



Andres Felipe Galindo Cortes 21 novembre 2020, 12h13

Le Colombien a joué 61 minutes en 1-1 entre les jaunes et les blancs.

A l’Estadio la Cerámica, Villarreal, avec Carlos Bacca comme partant, a fait match nul 1-1 avec le Real Madrid dans le duel correspondant à la date 10 du championnat espagnol.

Dans un match intense et avec des nouvelles dans les deux équipes (Sergio Ramos et Karim Benzema ont été les victimes les plus notables), l’équipe de merengue n’a pas laissé respirer le local, et à la minute 2, elle a réussi à prendre de l’avance sur le tableau d’affichage grâce à une superbe tête de l’attaquant Mariano, qui dans un grand geste technique a envoyé le ballon au fond des filets, après une bonne passe décisive de Dani Carvajal.

En seconde période, Villarreal a fait égalité après une faute claire dans la surface de réparation de Thibaut Courtois sur Samuel Chukwueze. Gerard Moreno était en charge de la charge et avec sa jambe gauche, il a inscrit le 1-1 sur le tableau de bord. Carlos Bacca a été remplacé à la 61e minute.

Avec l’égalité entre les jaunes et les blancs, l’équipe de merengue a atteint 17 points au général, et est en quatrième position avec un match de moins, tandis que le sous-marin jaune a ajouté 19 points et est partiellement deuxième du classement.



