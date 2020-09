Un jour à gauche. Ce mercredi sera la rencontre tant attendue entre Jorge Messi et Josep Bartomeu, président du FC Barcelone, pour résoudre le difficile conflit avec Lionel, toujours capitaine du club.

Les versions sont de toutes sortes et vont à l’extrême comme la suggestion de la chaîne ESPN, selon laquelle une idée de l’équipe catalane est de conditionner le départ de l’Argentin pour le maintenir sur la masse salariale, même s’il ne joue pas, jusqu’en janvier prochain, quand il pourrait négocier en tant qu’agent. gratuit avec n’importe quel club. Cela signifie qu’il faudrait attendre l’été prochain pour faire ses débuts dans une autre chemise, ce qui est pratiquement impossible.

Que peut-il se passer ce mercredi? La presse catalane n’attend pas grand-chose. Le journal Mundo Deportivo affirme que Bartomeu recevra Jorge Messi pour ne rien négocier mais pour insister sur son offre d’un renouvellement formel, jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar à une condition: « pas avec une clause de libération quand il (Bartomeu) ne le fait pas. être président du club … Si les Messi n’acceptent pas, ils pourront toujours en discuter avec le président élu lors des urnes au printemps prochain (il y aurait des élections en mars 2021) ».

Le père de Messi, quant à lui, insistera sur les termes du contrat, qui expire selon ses comptes maintenant, que la saison s’est terminée, et non le 10 juin, comme le dit le contrat, pour lequel il pourrait aller gratuitement, sans payer le Clause de 700 millions d’euros requise par le FC Barcelone. Mais il a un atout dans sa manche: une possible sortie négociée pour éviter le procès devant la FIFA (pour permettre à Lionel de jouer pour une autre équipe) et devant la justice espagnole pour la résiliation: le coût pourrait être très élevé et Manchester City, le destin le plus possible du joueur, il ne serait pas disposé à autant.

« On peut chercher un transfert négocié avec un chiffre considérable qui calme les eaux pour éviter une sortie turbulente en cas de tirage sur la voie du milieu, une attitude qui a de plus en plus de désapprobation chez les fans de culé », a déclaré le média précité.

La réunion de ce mercredi sera donc un moyen de mesurer les forces et de découvrir personnellement dans quelle mesure les positions peuvent être assouplies. Le résultat final pourrait ne pas être définitif dans 24 heures, mais il jetterait la lumière sur l’avenir.