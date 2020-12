Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 26 décembre 2020, p. a10

La crise économique dérivée de la pandémie de Covid-19 peut représenter une grande opportunité pour le football mexicain de se tourner vers le marché intérieur, au lieu de faire de lourds investissements dans des joueurs étrangers qui ne donnent finalement pas de bons résultats. C’est le bon moment pour soutenir le travail dans les forces de base, a estimé Mario Trejo, ancien directeur de Pumas et le désormais disparu Veracruz.

Il a indiqué qu’avec la déstabilisation financière que la plupart des clubs ont sûrement subie, aujourd’hui avec d’autant plus de raisons de penser à ne pas faire de dépenses extrêmes, et de voir quels éléments de la carrière peuvent être promus en équipe première, ils devraient donner confiance aux jeunes avec les deux possibilités. techniques telles que la physique pour jouer au football à un niveau professionnel.

Il a ajouté qu ‘«en ces temps d’austérité, il est même nécessaire que les clubs fassent une rétrospective par rapport à leurs catégories mineures et se rendent compte que ces millions et millions de dollars qu’ils paient pour des joueurs étrangers pourraient bien être utilisés dans le développement de les jeunes, pour accorder plus d’attention aux forces de base, et ils dépenseraient sûrement beaucoup moins.

Tout cet investissement, sans aucun doute, contribuerait à renforcer le football tricolore, car il aurait à terme un impact sur le niveau des équipes nationales. Les joueurs mexicains auraient plus de possibilités d’exceller, de grandir, de mûrir et de partir à l’étranger. Je pense que dans tout le mal que la pandémie a laissé, quelque chose de bon peut émerger, la blague est d’identifier et de profiter des opportunités.

En ce sens, Trejo a souligné le travail des Pumas, qui sans grands noms ou tant de réflecteurs ont atteint la finale (des Gardiens 2020). Au lieu de cela, qu’est-il arrivé aux équipes qui ont dépensé des millions d’énormes en renforts comme Cruz Azul, América et Monterrey? Rien! Ils n’ont absolument rien gagné!

Il a également souligné que l’équipe universitaire a repris le chemin de donner une chance aux jeunes et n’amène que trois ou quatre étrangers qui font vraiment la différence, qui guident les joueurs locaux, de cette manière des équipes fiables et compétitives sont formées; il y a les résultats.

Il a souligné que de nos jours les carrières de l’Atlas, Guadalajara, Amérique, Cruz Azul sont manquées, qui sont devenues des champions avec des éléments qui ont émergé de leurs forces de base. Il me semble que c’est un objectif que le football mexicain devrait poursuivre actuellement, avec ou sans pandémie!

Enfin, il a indiqué qu’il est temps de réfléchir à ce que c’est vraiment de travailler dans un club de football, il ne s’agit pas seulement de dépenser à dépenser, les managers doivent comprendre qu’il faut aussi investir pour avoir de meilleurs résultats.