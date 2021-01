Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 9 janvier 2021, p. 9

L’entraîneur argentin Hernán Cristante, qui vit sa deuxième étape à la barre de Toluca, a révélé qu’il avait besoin d’une aide psychologique pour corriger l’attitude négative qu’il a manifestée devant les arbitres lors de son premier mandat dans l’équipe écarlate, dans laquelle il a admis s’être comporté comme un con , et a assuré qu’il continue à travailler quotidiennement pour contrôler sa conduite, ce qui lui a coûté de multiples sanctions et même des expulsions.

«J’avais tort, je dois me comporter comme un idiot, du moins c’est ce que mon psychologue m’a fait voir et c’est quelque chose sur lequel je travaille. La préparation d’un directeur technique n’est pas seulement immergée dans les aspects tactiques et physiques, mais aussi dans la partie émotionnelle, et pas seulement dans la mienne, mais dans celle du groupe.

«Nous étions une équipe punie dans certaines choses, et si cela arrivait, c’était parce que nous avions généré quelque chose, celui de« devenir célèbre et aller dormir ». Cela m’a coûté et j’ai compris pourquoi je l’ai fait. Le plan de correction est au jour le jour », a-t-il déclaré hier lors d’une conférence de presse virtuelle.

Bien qu’il ait promis d’être plus mesuré dans ce nouveau management avec les Red Devils, il prévient qu’il ne pourra pas arrêter d’être passionné de foot. «Je ne peux pas sortir la passion de ce que j’aime faire, j’aime ça et j’aime être sur le terrain, dans la compétition, c’est difficile, mais je peux améliorer mon intelligence émotionnelle, c’est quelque chose que je dois contrôler et ce sur quoi j’ai travaillé.

Je n’ai pas peur de (le manipuler), je pourrais vous dire que je suis devenu si célèbre que les trois dernières expulsions étaient fausses parce que l’arbitre a interprété quelque chose que Hernán a fait dans cette partie passionnée, en cela étant un con, sans essayer d’être agressif, sans vouloir nuire quelqu’un, mais il l’a fait, et cela a projeté quelqu’un qui ne l’était pas. C’est quelque chose dans mon apprentissage, que j’ai amélioré dans ma structure et qui devrait se refléter au moment du match. Je me suis préparé à ne pas commettre les mêmes erreurs, a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Cristante a exclu le retour du milieu de terrain uruguayen Leonardo Fernández, qui après s’être distingué avec les Red Devils l’année dernière est revenu à Tigres, propriétaire de sa lettre et qui aurait demandé 10 millions de dollars pour lui.

Ce n’est pas dans les limites des possibilités que gère le club; oui il y a une approche et un intérêt à son sujet, mais il faut être en accord avec la situation vécue; Une équipe ne part pas du nom de quelqu’un qui a été important à Toluca, et que tout le monde aimerait avoir, mais nous ne pouvons pas entrer dans ce niveau d’acquisition, a-t-il déclaré.

Au cours de son mandat avec l’équipe écarlate, lors du dernier tournoi Guardians 2020, le milieu de terrain uruguayen a marqué huit buts en 10 matchs disputés, tandis qu’à son époque avec l’équipe dirigée par Ricardo Ferretti, il a participé à 13 matchs et n’a marqué qu’un but.

L’équipe mexicaine fera ses débuts dans le tournoi des Guardianes 2021 ce dimanche, lorsqu’elle recevra les Gallos Blancos del Querétaro au stade Nemesio Diez.