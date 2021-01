Cristian Díaz a quitté la direction technique de Jorge Wilstermann, a annoncé ce samedi le club bolivien à travers ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, où il remercie le stratège argentin et ses assistants pour un travail exceptionnel.

L’entraîneur de 44 ans avec un pas dans le football péruvien et ses assistants, Sergio Migliaccio et Gastón Romondino, ont quitté “ l’Aviator ” de Cochabamba après la fin de la saison 2020 de la ligue bolivienne, où l’équipe a terminé cinquième.

«Le titre 15 et la qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du Chili sont le reflet fidèle de son excellent travail. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu’ils nous ont donné », a déclaré Wilstermann dans un message d’adieu à l’ancien entraîneur de San Martín et aux membres de son équipe d’entraîneurs, qui ont collaboré pour le dernier titre de champion de l’institution et joué un rôle de premier plan dans le Libertadores. .

🔴MERCI PROFES Le titre 15 et le classement historique de la 8e finale de la Coupe du Chili en sont le reflet fidèle … Publié par Club Deportivo Jorge Wilstermann le vendredi 8 janvier 2021

Selon la presse bolivienne, Cristian Diaz Il serait annoncé dans les prochaines heures comme le nouveau barreur de Royal Pari pour la campagne 2021.

Après avoir pris du retard sur Royal Pari, Bolívar, le plus fort et toujours prêt, Wilstermann a eu accès à la prochaine Coupe d’Amérique du Sud. Le Guabirá de Montero, le Nacional Potosí et le Municipal Vinto participeront également à la compétition, qui se qualifie pour la première fois pour une compétition internationale.