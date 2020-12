Robert Lewandowski a été proclamé vainqueur de The Best 2020 et la FIFA a déjà rendu public les votes des capitaines d’équipe, des entraîneurs nationaux et des journalistes qui a participé au vote. Comme chaque année, il y a toujours des élections très marquantes, le vainqueur n’ayant pas voté pour ses rivaux les plus directs, Messi et Cristiano Ronaldo. De plus, l’attaquant portugais a voté pour l’Argentin alors que Leo n’a pas fait de même avec l’ancien Real Madrid.

Leo Messi a voté avec 5 points à Neymar, Cela peut être interprété comme un clin d’œil au Brésilien, avec qui il pourrait jouer la saison prochaine au PSG. Kylian Mbappé, un autre footballeur de l’équipe parisienne, a reçu 3 points de l’Argentin et le dernier de Rosario est allé à Lewandowski. D’un autre côté, Cristiano Ronaldo a donné 5 au Polonais, 3 au ’10’ de Barcelone et 1 point à Mbappé.

Le capitaine de Belgique, Eden Hazard, a voté dans cet ordre: Lewandowski, son partenaire Sergio Ramos et son compatriote Kevin de Bruyne. Un autre madridista comme Luka Modric, agissant en tant que capitaine de la Croatie, a imité Hazard, bien que son point ait été donné à Mohamed Salah, en donnant trois au capitaine du Real Madrid. Choupo Moting, capitaine du Cameroun et actuel joueur du Bayern Munich, n’a pas donné de voix à ses anciens coéquipiers du PSG mais à Robert Lewandowski, Mané et Sergio Ramos.

Virgil Van Dijk a donné tous ses points aux coéquipiers de Liverpool: Mané, Salah et Thiago Alcántara. En revanche, Robert Lewandowski, tout nouveau lauréat de The Best 2020, les a remis à Thiago, Neymar et De Bruyne. Jan Oblak n’a pas non plus voté pour Cristiano Ronaldo et oui il l’a fait avec Messi, Lewandowski et Mbappé, comme Godín, qui au lieu de donner un point à Kylian l’a donné à Neymar. Pour sa part, Gareth Bale a oublié le Real Madrid: 5 points à Lewandowski, 3 à Thiago et 1 à Mané.

Saisie des sélecteurs, Lionel Scaloni, entraîneur de l’Argentine, a donné à Mané 5 points et Leo Messi 3. Joachim Löw, l’entraîneur allemand, a donné une unité à Sergio Ramos, et le Portugais Fernando Santos, évidemment, a donné à Cristiano Ronaldo tous les 5. Pour sa part, Luis Enrique les a donnés à Leo Messi, Thiago et Sergio Ramos.

Sergio Ramos, l’un des Espagnols les mieux classés, a été voté par cinq points par plusieurs personnes: le capitaine de la République Centrafricaine, les entraîneurs d’Arménie -Joaquín Caparrós-, de Madagascar et de Suède et les journalistes de Gibraltar et de Gambie.