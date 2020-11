L’Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo, le Brésilien Neymar et l’Espagnol Sergio Ramos et Thiago Alcántara figurent sur la liste des onze candidats publiée ce jeudi par la FIFA pour être éligibles Les meilleurs prix de 2020.

Ils font également partie des nominés Le Belge Kevin De Bruyne, le Polonais Robert Lewandowski, le Sénégalais Sadio Mané, le Français Kylian Mbappé, l’Egyptien Mohamed Salah et le Néerlandais Virgil van Dijk pour le meilleur joueur.

Quant au meilleur gardien, il n’y a pas eu non plus de surprises et il y a tous les grands avec Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak et Marc-André ter Stegen.

En tant que candidats au meilleur coach Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui et Zinedine Zidane ont été sélectionnés.

Ils ont également été sélectionnés onze buts en tant que candidats au Prix Puskas, dont un but de l’Uruguayen Luis Suárez avec le FC Barcelone face à Majorque et deux buts de la Costaricaine Sherley Cruz, de l’Uruguayen Giorgian de Arrascaeta et de l’Équatorien Leonel Quiñónez.

Le gagnant du Prix Puskás de la FIFA sera sélectionné par un jury international Composé d’un panel de légendes de FIFA Legends et de fans inscrits du monde entier sur FIFA.com.

Le vote du public sera actif jusqu’au 9 décembre 2020 (23h59 CET) et la FIFA annoncera les trois finalistes dans chacune des catégories le 11 décembre 2020.

Nominé pour le meilleur joueur:

Thiago Alcântara (Espagne / Bayern Munich / Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgique / Manchester City)

Robert Lewandowski (Pologne / Bayern Munich)

Sadio Mané (Sénégal / Liverpool)

Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentine / Barcelone)

Neymar (Brésil / Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Espagne / Real Madrid)

Mohamed Salah (Egypte Liverpool)

Virgil van Dijk (Pays-Bas / Liverpool)

Nommé meilleur gardien de but:

Alisson Becker (Brésil / Liverpool)

Thibaut Courtois (Belgique / Real Madrid)

Keylor Navas (Costa Rica / Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Allemagne / Bayern Munich)

Jan Oblak (Slovénie / Atlético de Madrid)

Marc-André ter Stegen (Allemagne / Barcelone)

Nominé pour le meilleur entraîneur:

Marcelo Bielsa (Argentine / Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Allemagne / Bayern Munich)

Jürgen Klopp (Allemagne / Liverpool)

Julen Lopetegui (Espagne / Séville)

Zinedine Zidane (France / Real Madrid).

Nominé pour le meilleur but:

Shirley Cruz (CRC), au Costa Rica-Panama (qualification olympique féminine de la Concacaf) a marqué le 28 janvier 2020.

Giorgian De Arrascaeta (URU), Ceará SC-CR Flamengo (Brasileirão – Brésil, 25 août 2019).

Jordan Flores (ENG), Shamrock Rovers FC-Dundalk FC (Ligue irlandaise, 28 février 2020).

André-Pierre Gignac (FRA), UANL Tigres-Pumas UNAM (Liga MX – Mexique, 1er mars 2020).

Sophie Ingle (WAL), Arsenal WFC-Chelsea FC Women (Angleterre Women’s Super League, 19 janvier 2020).

Zlatko Junuzovic (AUT), SK Rapid Wien-FC Red Bull Salzburg (Bundesliga – Autriche, 24 juin 2020).

Hlompho Kekana (RSA), Mamelodi Sundowns FC-Cape Town City FC (South African Premier Soccer League, 20 août 2019).

Son Heung-min (KOR), Tottenham Hotspur FC-Burnley FC (Premier League – Angleterre, 7 décembre 2019).

Leonel Quiñónez (ECU), Universidad Católica-CSD Macará (Série A – Équateur, 19 août 2019).

Luis Suárez (URU), FC Barcelone-RCD Mallorca (LaLiga – Espagne, 7 décembre 2019).

Caroline Weir (SCO), Manchester City WFC-Manchester United WFC (Angleterre Women’s Super League, 7 septembre 2019).