Cristiano Ronaldo est de retour avec force. Le Portugais est revenu sur les terrains de jeu 19 jours après avoir été testé positif au coronavirus pour la première fois et l’a fait de manière considérable. Pirlo a décidé de le laisser sur le banc de départ car il n’avait pas joué ou entraîné avec l’équipe depuis longtemps, mais ce n’était pas un problème pour la star de la Juve qui il lui a fallu deux minutes pour revoir le but.

Le 7 Il a sauté sur le terrain à la 55e minute en remplaçant Dybala, avec 1-1 sur le tableau de bord, et à la 57e, il a marqué son premier but après l’accouchement. Il a profité d’une superbe passe en profondeur de Morata, a dribblé le gardien de but de Spezia et a marqué. Il ne semble pas qu’il soit confiné depuis près de 20 jours, incapable de faire de l’exercice avec ses compagnons et de s’entraîner seul à la maison.

Un but n’était pas suffisant pour Cristiano, il en voulait plus. Le Portugais a cherché son deuxième but et l’a trouvé. A 15 minutes de la fin, il a clôturé le match depuis le point de penalty, à la Panenka, avec la finale 1-4. Il n’aurait pas pu avoir un meilleur retour, un doublé et une victoire qui maintiennent la Juventus en tête à quatre points du leader de la Serie A, Milan.

Cristiano a été testé positif lors de la dernière concentration avec le Portugal et depuis lors, il est resté asymptomatique tout au long de la maladie. Il a tenté de revenir pour le match de Ligue des champions contre Barcelone mais il a de nouveau été testé positif et cela a retardé son retour jusqu’à ce week-end. Vendredi dernier, la Juventus a annoncé que le résultat du PCR de leur star avait été négatif et qu’il était à nouveau prêt à porter des shorts, et bien qu’il soit entré en seconde période, il l’a fait à merveille.