▲ Chucky Lozano (à droite) a joué 64 minutes à Naples, défaite 2-0 contre Sassuolo en Serie A. Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Lundi 2 novembre 2020, p. 3

Milan. Récupéré du coronavirus, Cristiano Ronaldo est revenu en Serie A très bien dans son style: avec un doublé. Les Portugais sont venus en remplacement de la Juventus en seconde période pour battre Spezia 4-1 dans le championnat italien.

La star portugaise est entrée à la 56e minute pour Paulo Dybala et a mis les champions en tête trois minutes plus tard. Il a également converti un penalty pour sceller la victoire des Bianconeri lors de la visite à Spezia.

Nous avons joué un très bon match, nous devions être plus précis dans le but en première mi-temps et terminer le match bientôt, a déclaré l’entraîneur de la Juventus Andrea Pirlo; nous avons bien réagi en partant pour la seconde période, avec l’élan de la victoire et Cristiano nous a serré la main.

La Juventus a terminé troisième du classement, à quatre points du leader de l’AC Milan, sorti 2-1 sur le terrain de l’Udinese grâce à un but chilien de Zlatan Ibrahimovic dans la dernière ligne droite.

Le surprenant Sassuolo était gardien, à deux points de Milan, après avoir remporté une victoire 2-0 lors de sa visite à Naples, où le Mexicain Hirving Chucky Lozano a quitté la 64e minute et a quitté le terrain dans une contrariété manifeste.

Cristiano Ronaldo est resté trois semaines sans jouer après avoir été testé positif pour Covid-19 lors d’un appel pour l’équipe du Portugal. L’attaquant a raté trois matches de club: des nuls contre Crotone et Hellas Verona en Serie A, et une défaite contre Barcelone en Ligue des champions.

Pirlo a décidé de le laisser sur le banc au début contre Spezia, avec Álvaro Morata le remplaçant à nouveau dans la formation de départ.

L’attaquant espagnol avait un but refusé pour la position avant et Spezia a égalisé lorsque le tir de Tommaso Pobega a été dévié vers le fond du filet.

Pour la seconde période, Cristiano a remplacé l’Argentin Dybala et a eu un effet immédiat en définissant après une bonne passe de Morata, en dribblant le gardien de but avant de pousser le ballon dans le dos.

Dans un autre duel, Leonardo Spinazzola et Pedro ont marqué les buts avec lesquels la Roma a battu la Fiorentina 2-0. De plus, la Sampdoria et Gênes ont fait match nul 1-1.