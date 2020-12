Déjà consommé sa victoire aux Globe Soccer Awards, dans lesquels il a été choisi le meilleur joueur du 21ème siècle, Cristiano Ronaldo Il a pris le temps de se référer à ses enfants, mais surtout Cristiano Jr. Le Portugais a avoué qu’il voyait du potentiel en lui et a clairement indiqué ce qu’il n’aimait pas dans son alimentation.

«Nous verrons si mon fils devient un grand joueur, il ne l’est pas encore. Parfois, il boit du soda et mange des frites, il sait que je n’aime pas ça. Je lui dis qu’après l’enregistrement, il devrait se reposer dans l’eau froide et il n’aime pas ça. C’est normal, il a 10 ans. Il a du potentiel, il est rapide et il dribble bien, mais cela ne suffit pas, cela ne suffit pas. Cela demande beaucoup de travail et de dévouement, je lui dis toujours ça », a-t-il avoué Cristiano Ronaldo.

La star de la Juventus a donné plus de détails sur ce qui se passe à la maison, concernant ce problème. «Même avec mes plus jeunes enfants, quand ils mangent du chocolat, ils me regardent d’abord parce qu’ils savent que je n’aime pas ça», a-t-il avoué.

Ça oui, Cristiano Ronaldo Il a assuré qu’il n’exercerait aucune pression pour que Cristiano Jr. suive ses traces. «Je ne vais pas vous mettre la pression, mais si vous me demandez si je le souhaite, bien sûr que je le fais. Cependant, je veux tout ce qui est le mieux pour lui, que ce soit un footballeur ou un médecin », a-t-il déclaré.

Cristiano Ronaldo Il a été honoré lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, qui s’est tenue dimanche dernier à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le footballeur de 35 ans a dépassé Lionel Messi et Mohamed Salah, les deux autres nominés dans cette catégorie.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE