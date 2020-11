Le joueur de Ferencváros, Marcel Heister, a expliqué que le footballeur portugais de la Juventus, a refusé d’échanger le maillot avec lui après le premier match qu’ils ont affronté, qui s’est terminée par la victoire des Italiens par (1-4). Le milieu de terrain allemand a révélé que Cristiano semblait contrarié en demandant le maillot, il n’a donc pas eu la chance de l’obtenir.

25/11/2020

À 16:29 CET

Sergi Graell

Hier mardi, ceux d’Andrea Pirlo set ils ont de nouveau remporté la victoire contre l’équipe hongroise, cette fois à domicile et par un 2-1 serré grâce au but d’Álvaro Morata dans le temps supplémentaire, ce qui leur permet de continuer à se battre pour se qualifier en tant que premier du groupe, au cas où ils gagneraient contre le FC Barcelone, qui est le leader avec douze points et des matchs complets a gagné.

Dans le match d’hier soir, Cristiano a réussi à voir le but, puisque les Portugais étaient à égalité à la 35e minute, un match qui les avait fait monter après le but initial d’Uzuni, mais dans le champ du champion hongrois, il n’a marqué aucun but.

Cela peut être la raison Pour lequel, comme le rappelle le même joueur qui lui a posé la question, il n’a pas voulu donner son maillot de match au rival. Heister a expliqué que: “J’ai trouvé ça un peu ennuyeux. Il a seulement salué dédaigneusement quand j’ai demandé s’il changerait de chemise.”

Il a également fait référence au fait que ce n’était peut-être pas seulement pour ne pas marquer, mais que Peut-être que cela a eu une influence qu’il lui prenne une balle quand il a essayé de le dribbler, et cela a fini par le mettre en colère. Le joueur de Ferencváros a ajouté que: «Ce fut la plus belle expérience de ma vie» pour terminer en soulignant que heureusement, il y avait une photo et il a pu la poster sur son Instagram.