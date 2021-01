Cristiano Ronaldo déçu de la défaite de Juventus face à Inter Milan (2-0) dans la classique italienne disputée le week-end dernier en Serie A. Les Portugais n’ont jamais influencé les quelques actions dangereuses générées par l’équipe d’Andrea Pirlo. Ensuite, les médias locaux ont souligné, à nouveau, la star de l’équipe.

Le journal Corriere dello Sport a déclaré que le sort des «bianconeros» dépend de la performance instable de «CR7», car il a des performances exceptionnelles et d’autres à regretter, comme dimanche dernier contre les «neroazzurros».

«Rage irrépressible quand il est en forme, ballast quand, comme dimanche, il est absent. Et pourtant il reste sur le terrain pendant quatre-vingt dix minutes douloureuses, têtu avec des tirs inoffensifs de trente mètres, ou errant confusément parmi l’arrière-garde adverse », a déclaré le média précité.

Dans le même ordre d’idées, la Gazzetta dello Sport a pointé Cristiano Ronaldo pour l’intermittence jusqu’à présent cette saison. Le journal a même rappelé que le joueur des grands événements a disparu et donne en exemple les engagements contre les clubs milanais.

«Cristiano Ronaldo en blanc avec Milan et l’Inter, sans but à San Siro cette saison pour l’homme sur la grande scène. Que depuis décembre a marqué un jeu de marche et d’arrêt, et non quand la barre est relevée », estime-t-il.

«C’est une machine, mais avec un moteur intermittent. Un match marque (voire deux buts) et l’autre pas… Pour l’homme qui par excellence n’échoue pas sur les grandes scènes, c’est aussi un regard différent sur son moment, une photographie des différents types de matches contre lesquels les Portugais ont marqué. ceux-là », conclut le critique.

Cristiano Ronaldo aura une nouvelle opportunité

L’attaquant aura un grand rendez-vous ce mercredi lorsque la Juventus rencontrera Naples en Super Coupe d’Italie. En raison de la complexité du jeu et des enjeux, Cristiano Ronaldo cherchera à mettre fin au mauvais moment qu’il a vécu la semaine dernière.

