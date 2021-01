Cristiano Ronaldo il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il le montre chaque week-end avec le Juventus avec ses buts et dans le Équipe nationale du Portugal C’est aussi une idole, même si au-delà d’être un grand footballeur, la star portugaise fait partie de ceux qui comprennent le mieux les affaires en dehors du terrain. Le «Bug» gagne des millions d’euros grâce à son image, mais avant que l’argent ne vienne aux principes, c’est pourquoi il a refusé de faire partie d’une campagne publicitaire en Arabie Saoudite.

Selon ‘The Telegraph’, l’attaquant de la Juventus a reçu une proposition du pays asiatique pour six millions d’euros par an. L’idée était que les Portugais fassent la promotion des destinations touristiques de l’Arabie saoudite et s’y rendent une fois par an. Cependant, l’offre n’a pas répondu aux attentes du footballeur.

Et c’est que comme le rapporte la source précitée, Cristiano Ronaldo ne veut avoir aucun lien avec un pays qui a été accusé par la communauté internationale de violations des droits de l’homme. Dans l’environnement de l’attaquant portugais, ils sont conscients que son image pourrait être entachée de problèmes sans rapport avec le football.

Le pays asiatique veut changer son image dans le monde. C’est pourquoi, en plus de l’intention de travailler avec Cristiano Ronaldo, il a remporté la Super Coupe d’Espagne en 2020. Barcelone, l’Atlético de Madrid, Valence et le Real Madrid ont visité Djeddah et l’événement a été un succès.

Les joueurs sont devenus un crochet publicitaire et les entreprises privées et les pays utilisent leur image pour donner de la visibilité et promouvoir leurs produits. Dans ce sens, Messi aurait également reçu une offre, bien que les représentants argentins, comme ceux des Portugais, n’aient pas accepté.

Cristiano Ronaldo a gagné 105 millions de dollars avant taxes et frais en 2020, ce qui l’a placé au 4e rang de la liste Forbes Celebrity 10 2020, une place au-dessus de Lionel Messi.

