Mis à jour le 12/05/2020 à 09:22

Cristiano Ronaldo semaine après semaine, il se révèle être l’un des footballeurs les plus compétitifs au monde. Le Portugais travaille jour et nuit pour maintenir une parfaite condition physique. En fait, il reste plusieurs années au crack au plus haut niveau, comme le pense Antonio Di Natale, “ Capocannoniere ” en 2010 et 2011.

De plus, l’ancien attaquant a été encouragé à faire une prédiction sur Cristiano Ronaldo, aujourd’hui 35 ans. «Cela vous assure 30 à 35 buts par saison. Vous vous entraînez dur, vous excellez et vous faites une différence. À 40 ans, il continuera de marquer de nombreux buts. Di Natale a assuré, dans une interview au journal Marque.

“Nous parlons d’un joueur de dimensions … Lui et Messi ils ont marqué plus de buts que quiconque. En Italie, il prouve ce qu’il a fait à Madrid, en Premier … partout », avait précédemment indiqué Di Natale, qui a mis fin à son histoire de footballeur professionnel en 2016.

D’autre part, l’Italien s’est rendu à Zlatan Ibrahimovic. «C’est un grand champion, très important pour Milan. Il a montré que l’âge ne compte pas, mais comment vous êtes physiquement et mentalement. À 38 ans, j’avais l’impression d’avoir 28 ans. La tête fait la différence », a-t-il déclaré.

Cristiano Ronaldo, l’un des objectifs de l’éloge de Dis Natale, se prépare à affronter ce samedi le derby de Turin face à Torino. Le match, valable pour la 10e journée de Serie A, est prévu à 12h00 (heure péruvienne) au stade Allianz.

