Cristiano Ronaldo a commencé l’année du bon pied. Avec son doublé contre l’Udinese, il a porté le nombre de buts marqués tout au long de sa carrière à 758, surpassant Pelé en tant que deuxième meilleur buteur de l’histoire du football. Mais l’attaquant de la Juventus bat également des records sportifs supplémentaires: le 7 bianconero est devenu la première personne à dépasse 250 millions d’abonnés sur Instagram.

Cristiano Ronaldo Il est la première personne au monde à franchir la barrière des 250 millions de followers sur les réseaux sociaux. Son grand moment de forme lui a valu encore plus de fans et ce lundi, il compte déjà 251 millions de fans du monde entier qui suivent le quotidien de la star portugaise sur Instagram. Le podium des personnes les plus influentes sur les réseaux sociaux est complété par la chanteuse Ariana Grande, avec 213 millions de followers, et la superstar hollywoodienne Dwayne The Rock Johnson, avec 209 millions de followers.

Le prochain athlète avec le plus d’abonnés sur Instagram est Leo Messi, mais la star argentine est loin d’être la portugaise sur les réseaux sociaux. Ils sont 174 millions de personnes ceux qui suivent le capitaine de Barcelone sur le réseau social populaire pour partager des images et des vidéos. Sur Instagram, il n’y a qu’un seul compte avec plus de followers que les Portugais: le réseau social lui-même, avec 382 millions de followers.

Ses adieux à Maradona, la photo avec le plus de “ j’aime ” de 2020

Cristiano Ronaldo il est très actif sur les réseaux sociaux. L’attaquant de la Juventus aime partager de nombreux moments avec ses millions d’adeptes, à la fois au jour le jour à l’entraînement et aux matchs, ainsi qu’avec sa famille. Le Portugais a déjà atteint 3000 publications sur Instagram et s’est forgé une marque personnelle importante.

Parmi les images partagées par Cristiano Ronaldo l’année dernière, celle qu’il a eu le plus de “ j’aime ” était celle qu’il avait l’habitude de tirer Diego Armando Maradona. Les Portugais ont partagé une vieille photo avec l’Argentin et quelques mots sincères en hommage à El Pelusa. «Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L’un des meilleurs de tous les temps. Un magicien incomparable. Il part trop tôt, mais laisse un héritage illimité et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix aussi. Vous ne serez jamais oublié », lui a dédié l’attaquant.

La publication a reçu le “ j’aime ” d’environ 19,7 millions d’abonnés, ce qui en fait celle qui a le plus aimé le compte portugais en 2020.