Cristiano Ronaldo a atteint le 759 buts après avoir marqué Sassuolo lors de la victoire 3-1 du Juventus. Ce but pourrait faire du Portugais le meilleur buteur de l’histoire du football après avoir égalisé Josef Bican, selon certaines statistiques du beau sport, bien que La FIFA attribue 805 points en austro-tchèque.

L’ancien footballeur Real Madrid fermé la victoire de la Juventus à Sassuolo dans le temps additionnel, c’est l’un des buts les plus spéciaux de sa carrière, puisque, selon certains experts en statistiques du football, il a égalé Josef Bican meilleur buteur de tous les temps. Encore un objectif, et selon ces chercheurs, Cristiano Ronaldo Il serait déjà le plus grand buteur de l’histoire à lui seul.

Mais il y a un problème. La FIFA ne le reconnaîtra pas puisque le corps lui-même, source également plus que fiable et officielle, assure que Josef Bican est venu marquer 805 buts dans sa carrière, dans la mesure où Cristiano Ronaldo Il lui restera encore 46 buts pour affronter l’ancien footballeur du Slavia Prague.

Dans un article publié en septembre 2020, la FIFA place les buts de Josef Bican à 805. «On lui attribue 805 buts en 530 matches au cours de sa carrière; soit une moyenne de 1,52 cible par match! (…) Pas même O Rei Pelé, qui prétend avoir marqué 1 283 buts, a fait mieux. Le mythique Brésilien inclut dans son total les buts marqués lors des matchs non officiels, et si on fait de même avec Bican, sa récolte est estimée à 1 468 donc, bien que ces chiffres soient difficiles à vérifier compte tenu de son âge », précise le texte.

Le gros problème survient au moment où Josef Bican a développé sa carrière. L’Autriche-tchèque a été active de 1931 à 1955, donc la fiabilité des données à cette époque peut danser car il n’y avait pas de méthodes de communication et de registres qui sont normaux aujourd’hui. Par conséquent, pour certaines statistiques, Cristiano Ronaldo J’aurais égalé Bican, mais pour le FIFA, instance suprême du football mondial, elle a encore près de cinquante buts pour le faire.