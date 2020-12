Mis à jour le 12/08/2020 à 21:46 PM

Expliquez clairement la controverse. Cristiano Ronaldo est revenu à Turin avec les trois points pour la Juventus après avoir battu (3-0) Barcelone Lionel Messi. Après l’affrontement en raison de la fermeture des groupes dans le Ligue des champions, l’attaquant portugais a répondu à des questions sur la façon dont il a vu l’attaquant argentin, après l’avoir affronté au Camp Nou.

“J’ai toujours eu une relation cordiale avec lui, nous avons partagé douze, treize ans de remises de prix, je ne l’ai jamais vu comme un rival”, a-t-il avancé mardi à l’auteur d’un doublé dans des déclarations à la chaîne de télévision Movistar Liga. des champions.

Tout de suite, Cristiano Ronaldo a précisé que la controverse avec Messi il est généralement généré par les médias. “Je me suis toujours bien entendu avec lui, mais on sait que dans le football pour la presse, pour le spectacle une rivalité est recherchée, mais je me suis toujours bien entendu avec lui, je le vois comme toujours”, at-il ajouté.

La star portugaise a évité de se référer à qui des deux est le meilleur au monde. “Je n’y vais pas. Je suis heureux parce que nous avons gagné et passé les premiers et je veux continuer à avoir la bonne saison que je fais », a-t-il déclaré.

D’autre part, Cristiano Ronaldo Il a apprécié le travail accompli par ses coéquipiers, car ils avaient une tâche difficile en essayant de battre Barcelone par un certain nombre de buts pour atteindre la première place du groupe.

«La vérité est que nous sommes heureux. C’était une mission presque impossible de venir au Camp Nou et de marquer trois buts. C’était très, très compliqué. On joue bien. La clé était de bien rentrer et après une demi-heure, aller 0-2 », a-t-il déclaré.

