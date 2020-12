Mis à jour le 12/09/2020 à 11h33

Victoire de la Juventus contre Barcelone (3-0) et la performance de Cristiano Ronaldo a laissé des dizaines de répercussions d’après-match sur le Ligue des champions au Camp Nou. Parmi les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, l’une des plus marquantes a été l’image partagée par Elma Aveiro, sœur de l’attaquant portugais.

Elma a téléchargé un graphique sur Instagram où l’attaquant des “ bianconeros ” semble effectuer sa célébration habituelle après avoir marqué un but. Lionel Messi est également dans la même représentation: devant «CR7», à genoux, les yeux fermés et comme s’il élevait une prière.

“Mon Roi. Le meilleur de tous. La fierté de ma vie », dit le message partagé par la sœur aînée de Cristiano Ronaldo. Comme prévu, la publication provocante a eu une réponse de toutes sortes pour défendre le joueur de Barcelone et soutenir ce qui a été écrit sur la star de la “ Juve ”.

Le message provocateur d’Elma Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo. (Photo: Instagram)

Cristiano Ronaldo n’a jamais vu Lionel Messi comme un rival

Cristiano Ronaldo a révélé comment il s’entend avec Lionel Messi après l’engagement au Camp Nou. L’attaquant de la Juventus a souligné tous les scénarios qu’il a partagés avec l’Argentin tout au long de cette période et a déclaré qu’ils entretenaient de bonnes relations.

«J’ai toujours eu une relation cordiale avec lui, nous avons partagé douze, treize ans de remises de prix, je ne l’ai jamais vu comme un rival. Je me suis toujours bien entendu avec lui, mais on sait que, dans le football pour la presse, pour le spectacle une rivalité est recherchée, mais je me suis toujours bien entendu avec lui, je le vois comme toujours », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Movistar Liga. Champions.

Tout de suite, «CR7» a évité de donner une opinion sur qui est le GOAT (le plus grand de tous les temps, traduit par le plus grand de tous les temps). “Je n’y vais pas. Je suis content parce que nous avons gagné et passé les premiers et je veux continuer à avoir la bonne saison que je fais », a-t-il réglé.

