L’agent de football italien Mino Raiola a assuré que les Portugais Cristiano Ronaldo et argentin Lionel Messi reste avec ‘CR7’, quelques heures après le duel entre les deux dans le Barcelone vs. Juventus de cela Mardi en Ligue des champions.

«Entre Cristiano Ronaldo, dont je suis un grand supporter, et Messi, je reste toujours avec les Portugais. Cependant, Zlatan (Ibrahimovic) est une planète à part. Il est le joueur le plus complet de l’histoire du football. Il a le talent de Messi et la volonté de Cristiano », a déclaré Raiola dans une interview publiée par le journal italien« Tuttosport ».

D’un autre côté, Raiola a également analysé l’avenir de certaines des stars qu’il représente, comme Pogba, dont le séjour à Manchester United, a-t-il expliqué, est sur le point de se terminer.

«Il est inutile de perdre du temps à chercher les coupables. Paul est malheureux à Manchester United, il ne peut plus jouer comme il le voudrait et comme on s’y attend. Vous devez changer d’équipe. Il a un contrat qui expire dans un an et demi, mais je pense que la meilleure solution est pour lui de se rendre sur le marché suivant », a-t-il déclaré.

Grand jeu au Camp Nou

Avec les deux équipes classées pour les huitièmes de finale, l’équipe du Barça mène la clé avec 15 points, trois de plus que la “ Juve ”, il vaudrait donc la peine d’un match nul pour maintenir sa position.

Même une défaite pourrait valoir moins de deux buts, après sa victoire 2-0 au match aller à Turin lorsqu’un Barça dirigé par Messi, a battu une ‘Juve’ sans Cristiano Ronaldo.

Le Portugais a raté cette rencontre après avoir été testé positif au covid-19, mais mardi, le Camp Nou sera là pour renouveler son duel particulier avec Messi, l’homme avec lequel il a marqué l’histoire du football ces dernières années.

