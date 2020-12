L’expansion dangereuse de la pandémie coronavirus il a paralysé diverses activités telles que le football. Cependant, le beau jeu est progressivement revenu sur toute la planète. Bien entendu, chaque pays devait respecter différentes normes de biosécurité. Le plus compliqué pour les clubs (économiquement) et les joueurs (émotionnellement), comme c’est le cas Cristiano Ronaldo, a joué des matchs sans la présence des fans.

L’attaquant portugais, qui a remporté dimanche le prix du meilleur joueur du siècle au Globe Soccer Award, a évoqué l’amère expérience de la relance du football sans supporters dans les tribunes. La star de la Juventus a révélé ce qu’il avait ressenti ces mois-ci sans l’encouragement inconditionnel de son équipe et la pression exercée par les adversaires dans les différents domaines.

“Je serai honnête. Jouer dans des stades vides est ennuyeux, à mon avis. Je respecte tous les protocoles et bien sûr, la santé passe avant tout, mais je n’aime pas ça. Je le fais parce que j’aime avant tout le football, ma passion est le football. Je joue pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis, pour mes fans, mais Je n’aime pas jouer comme ça. C’est très difficile»A reconnu« CR7 »lors de la série de questions lors de la cérémonie à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

“J’aime entendre les gens crier et faire ‘ssiuuuuuuhhhh». Voir comment les gens et les autres joueurs crient partout dans le monde me motive. J’espère qu’en 2021 les règles changeront et que nous pourrons voir les stades pleins de public car la passion sans supporters n’est rien », a déclaré Cristiano Ronaldo à propos des sentiments de ses collègues concernant les nouvelles conditions du football en période de pandémie.

Cristiano Ronaldo veut plus de records

Si Cristiano Ronaldo marque dans un match en 2021, il sera le premier footballeur à marquer un but pendant 23 années consécutives. “Je ne le savais pas. C’est un plaisir pour moi d’obtenir ces disques, ces titres et tout. Il n’est pas facile d’être au sommet pendant si longtemps, tant d’années. Je suis fier. C’est un travail d’équipe qui n’est pas possible si vous n’avez pas une grande équipe et un excellent entraîneur autour de vous », a-t-il déclaré.

