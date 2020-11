Cristiano Ronaldo met fin au contrat avec Juve en juin 2022. D’ici là, il aura 37 ans et son renouvellement avec Vecchia Signora semble, à ce jour, impossible. Pour cela et pour la possibilité de se déplacer entre les supports superagent Jorge Mendes, commence déjà à parler de leur avenir. Troc avec Neymar, dans la même situation contractuelle au PSG bien que sept ans plus jeune, ou retour à Manchester United. De l’Angleterre, on insiste sur le fait que l’option de son retour à Old Trafford devient de plus en plus viable chaque jour.

Dans le pays britannique, ils parlent déjà ouvertement de la possibilité que Cristiano Ronaldo revienne à Manchester United la saison prochaine. Sur la base d’un tweet publié ce mercredi par un journaliste de FOX America dans lequel il évoquait une offre des Red Devils et l’ouverture de la Juventus à négocier, des journaux comme The Sun vont plus loin et voient l’environnement de CR7 au Unis comme quelque chose de très réel.

De l’Angleterre, ils justifient l’opération dans la nécessité pour la Juventus de saisir un montant, bien que pas trop important, pour le transfert de Cristiano Ronaldo cet été avant que le Portugais ne mette fin à son contrat en juin 2022 et puisse partir gratuitement à n’importe quelle équipe de la monde. La Juve a payé 100 millions au Real Madrid euros par CR7 à l’été 2018.

Transfert galactique, salaire galactique

Pour la Juventus la signature de Cristiano Ronaldo a été cruciale tant en termes de revenus sportifs que marketing, mais avec la crise dévastatrice actuelle causée par le coronavirus et la baisse drastique des revenus des grands clubs européens, les plus de 30 millions nets par saison que CR7 charge sont devenus un sac à dos trop lourd pour les caisses du club italien, malgré du répit qui suppose la baisse de la pression fiscale qui existe dans le pays transalpin.

Si Manchester United était sérieux au sujet de Cristiano Ronaldo, son arrivée serait une affaire conclue. En Angleterre, ils insistent sur cet amour que le crack portugais éprouve pour les Red Devils, un amour qu’il a avoué alors qu’il jouait encore pour le Real Madrid. J’adore Manchester. Tout le monde le sait. Manchester est dans mon coeur. Les fans sont incroyables et j’aimerais pouvoir revenir un jour », a déclaré CR7 en 2014 au milieu d’un cycle de succès à la Maison Blanche.

Cristiano Ronaldo Il a joué pour Manchester United entre 2003 et 2009. Il a remporté la Premier League trois fois et a remporté une Ligue des champions. Il a marqué 118 buts en 292 matchs toutes compétitions confondues avant d’être échangé au Real Madrid pour 96 millions d’euros et de faire passer sa carrière au niveau supérieur.