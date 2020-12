Comparaison surprenante. Antonio Cassano est l’un des footballeurs italiens les plus connus qui ont défendu le maillot du Real Madrid. Cela l’a amené à être une voix autorisée pour parler de l’ancien attaquant merengue, Cristiano Ronaldo, qu’il a loué pour le grand talent qu’il possède et qui l’a conduit à être l’un des meilleurs au monde.

“Cristiano Ronaldo C’est un talent fabriqué, vous le remarquez également sur les réseaux sociaux où vous le voyez faire des redressements assis avec ses enfants. On parle beaucoup de lui, moins de Messi. Mais dans le football, ce sont deux choses complètement différentes. CR7 est très fort, mais il a un talent bâti », a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid en dialogue avec Sky Sports.

Cependant, Antonio Cassano n’a pas pu éviter la comparaison avec Lionel Messi, qu’il considère comme “ touché ” par la grande habileté avec le ballon que la nature lui a donné depuis sa naissance.

“Lionel Messi, d’autre part, il est comme Roger Federer, Michael Jordan, Diego Armando Maradona, quelque chose que nous ne reverrons jamais dans la vie. Son talent est comme un cadeau de la nature. J’entends souvent qu’il a joué avec des phénomènes à Barcelone. Je ne me souviens que de Xavi et Iniesta, puis au début il y avait aussi Ronaldinho. Mais il a également permis à des joueurs comme Pedro, Dani Alves, Mascherano et d’autres de devenir champions », a-t-il ajouté.

Ronaldo sera un entraîneur strict de son fils

Déjà consommé sa victoire aux Globe Soccer Awards, dans lesquels il a été choisi le meilleur joueur du 21e siècle, Cristiano Ronaldo Il a pris le temps de parler de ses enfants, mais surtout Cristiano Jr. Le Portugais a avoué qu’il voyait du potentiel en lui et a clairement indiqué qu’il n’aimait pas son alimentation.

«Nous verrons si mon fils devient un grand joueur, il ne l’est pas encore. Parfois, il boit du soda et mange des frites, il sait que je n’aime pas ça. Je lui dis qu’après l’enregistrement, il devrait se reposer dans l’eau froide et il n’aime pas ça. C’est normal, il a 10 ans. Il a du potentiel, il est rapide et il dribble bien, mais cela ne suffit pas, cela ne suffit pas. Cela demande beaucoup de travail et de dévouement, je lui dis toujours », a-t-il avoué Cristiano Ronaldo.

